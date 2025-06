Crianças ‘voam’ a uma altura de 12 metros após castelo inflável ser carregado pelo vento Incidente ocorreu na África do Sul durante festa escolar; dois estudantes ficaram feridos Internacional|Do R7 06/06/2025 - 10h45 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h45 ) twitter

Castelo inflável não estava bem preso ao chão Reprodução/x/heinkaiser

Duas crianças ficaram feridas após um castelo inflável, que não estava devidamente preso ao solo, ser levado por uma rajada de vento durante um evento em uma escola na África do Sul.

O incidente aconteceu no colégio Laerskool Protearif, em Krugersdorp, durante uma festa beneficente realizada no último sábado (31).

Testemunhas registraram o momento dramático em que o brinquedo inflável voou a cerca de 12 metros de altura, enquanto pais e alunos observavam aterrorizados. Dois estudantes foram lançados para fora do castelo.

‌



Watch" Two children were seriously injured at a Protearif Laerskool event in Krugersdorp when they fell from an allegedly unsecured jumping castle that became airborne. @TheCitizen_News pic.twitter.com/sviLG3adk8 — Hein Kaiser (@heinkaiser) June 5, 2025

Por sorte, um grupo de pais formou uma espécie de “colchão humano” para tentar amortecer a queda das crianças. Apesar do esforço, uma das vítimas sofreu uma fratura no crânio e a outra quebrou o braço. Ambas foram imediatamente levadas para o hospital.

‌



A escola, que recebeu mais de mil pessoas no evento, divulgou um comunicado em sua página oficial no Facebook confirmando que as duas crianças foram atendidas na unidade de emergência mais próxima. A estudante com o braço quebrado teve alta no mesmo dia, enquanto a outra, com fratura no crânio, recebeu alta três dias depois.

‌



Além dos cuidados médicos, as crianças e seus colegas receberam atendimento psicológico para lidar com o trauma do ocorrido. A direção da escola agradeceu o apoio e as orações da comunidade após o acidente.

Uma testemunha presente no local relatou o susto ao ouvir os gritos e ver o castelo inflável “disparar para o céu” antes da queda das crianças. Ela destacou que, embora o dia não estivesse com muitos ventos, uma rajada forte e repentina foi suficiente para desamarrar o brinquedo.

Ainda não está claro quantas crianças estavam no castelo no momento do incidente ou se outras conseguiram se segurar durante o voo inesperado do pula-pula. O brinquedo pousou cerca de 15 metros distante do ponto de onde decolou.

A escola ressaltou que medidas de segurança serão reforçadas para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer.

