Quem é a princesa Kako, sobrinha do imperador do Japão e que está em viagem pelo Brasil Integrante da família imperial visita o Brasil por 11 dias para celebrar os 130 anos das relações diplomáticas entre os dois países Internacional|Do R7 06/06/2025 - 09h59 (Atualizado em 06/06/2025 - 09h59 )

Princesa Kako, sobrinha do imperador Naruhito do Japão Reprodução/X/@acute_tomato

A princesa Kako, sobrinha do imperador Naruhito do Japão, desembarcou em São Paulo na quinta-feira (5) para uma visita de 11 dias ao Brasil, em comemoração ao 130º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países.

Aos 30 anos, Kako é a segunda filha do príncipe herdeiro Akishino e da princesa Kiko. Na tradição imperial japonesa, mulheres não podem herdar o trono, e o atual sucessor é seu pai, Akishino, seguido por seu irmão mais novo, Hisahito, de 18 anos.

Formada em Psicologia pela Universidade Cristã Internacional, no Japão, com especialização em artes cênicas e psicologia pela Universidade Leeds, no Reino Unido, Kako também é patrona honorária da Associação Japonesa de Tênis.

Esta é a quarta viagem oficial da princesa ao exterior. No Brasil, sua agenda inclui eventos em oito cidades de cinco estados: São Paulo, Paraná (Maringá, Rolândia, Londrina e Foz do Iguaçu), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ).

‌



O Brasil, que abriga cerca de 2,7 milhões de pessoas de ascendência japonesa — a maior comunidade nipônica fora do Japão —, é um destino significativo para a família imperial.

Viagem ao Brasil

Em São Paulo, Kako participou de uma homenagem com flores no Monumento em Homenagem aos Pioneiros da Imigração Japonesa e visitou o Pavilhão Japonês, no parque Ibirapuera, na quinta.

‌



Nesta sexta-feira (6), a agenda inclui uma visita, pela manhã, à Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo), no bairro da Liberdade, e um encontro à tarde com o governador Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes.

A viagem segue com compromissos no Paraná a partir de domingo (8), passando por Maringá, Rolândia e Londrina. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e em Brasília, na terça (10), Kako participará de cerimônias e um almoço em comemoração aos 130 anos das relações bilaterais. Ela também deve se encontrar com o presidente Lula.

‌



Kako chega ao Rio de Janeiro na quinta (12) e, no próximo sábado (14), estará em Foz do Iguaçu. Antes de retornar ao Japão, a princesa passará novamente por São Paulo no dia 15, de onde parte para Chicago, nos Estados Unidos, no dia seguinte.

Em março deste ano, o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva foram recebidos pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako no Japão. Na ocasião, Naruhito lembrou sua passagem pelo Brasil em 1982, quando ainda era príncipe, e em 2008, já como herdeiro do trono.

A família imperial japonesa tem uma relação de longa data com o Brasil. Em 2018, a princesa Mako, irmã mais velha de Kako, visitou 13 cidades brasileiras para celebrar os 110 anos da imigração japonesa. Três anos antes, em 2015, o príncipe Akishino e a princesa Kiko passaram 11 dias no país, marcando os 120 anos das relações diplomáticas.

