Aluno leva granada da Segunda Guerra Mundial para aula e causa evacuação de escola Artefato levado por estudante gerou mobilização de especialistas e autoridades locais na Inglaterra Internacional|Do R7 19/05/2025 - 20h02 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h02 )

Por sorte, a granada não apresentava risco de explosão D. Alyansyah/Pixabay

Uma escola primária em Derbyshire, na Inglaterra, precisou ser evacuada após um aluno levar uma granada para uma atividade em sala de aula, na última sexta-feira (16).

O artefato, pertencente à família do estudante, teria sido levado sem o conhecimento dos pais. Durante a mesma atividade, outro aluno havia mostrado uma cápsula antiga de bala, já prevista pela direção. No entanto, a surpresa veio quando o colega retirou uma granada do bolso, gerando apreensão entre os presentes.

A diretora Jeanette Hart relatou que, apesar do objeto aparentar ser antigo e inativo, ela preferiu agir com cautela. Encerrando imediatamente a apresentação, Hart tomou o artefato da criança e o colocou atrás de uma árvore no estacionamento da escola, a Osmaston CE Primary School, enquanto todos eram evacuados e as autoridades acionadas.

‌



Unidades da polícia e uma equipe de especialistas em explosivos do Exército britânico foram enviadas ao local. Por meio de exames de raio-X, os profissionais conseguiram confirmar que a granada não apresentava risco de explosão e não continha componentes ativos.

Episódio ocorreu na Osmaston CE Primary School, na Inglaterra Reprodução/Facebook/Osmaston CE Primary School

Apesar do susto, a situação foi controlada sem feridos. A atuação rápida da diretora e da equipe da escola foi elogiada pelas autoridades locais, que destacaram o protocolo correto adotado até a chegada dos especialistas.

‌



Em nota, a polícia local enfatizou a importância de os responsáveis conferirem o que os filhos levam à escola, especialmente quando se trata de itens históricos ou de família que podem representar algum tipo de risco.

‌



Embora tudo tenha terminado bem, a escola reforçou aos pais que avisem previamente sobre qualquer item a ser apresentado nas atividades escolares, com o objetivo de evitar situações semelhantes no futuro.

