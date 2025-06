Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido presta homenagem às vítimas de acidente aéreo

David Lammy, ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, prestou homenagem às vítimas do acidente aéreo em Ahmedabad , na Índia, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (12) — das 242 pessoas a bordo, aproximadamente 50 eram britânicas. O avião tinha como destino a cidade de Londres.



O ministro afirmou que as autoridades britânicas estão trabalhando em conjunto com equipes indianas para investigar o caso.“Sabemos que havia cidadãos britânicos a bordo e posso confirmar que o Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento está trabalhando urgentemente com as autoridades locais para apoiar os cidadãos britânicos e suas famílias, e criou uma equipe de crise tanto em [Nova] Déli quanto em Londres”, disse Lammy.