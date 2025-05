O que se sabe sobre a prisão que a França pretende construir na Amazônia Local de alta segurança deve ser instalado na Guiana Francesa para abrigar traficantes de drogas e radicais islâmicos Internacional|Do R7 20/05/2025 - 12h19 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prisão deve ser construída na Guiana Francesa, com custo de € 400 milhões Divulgação/Ministério da Justiça da França

A França anunciou a construção de uma prisão de alta segurança na Guiana Francesa, território ultramarino localizado na costa nordeste da América do Sul, para combater o crime organizado e o tráfico de drogas.

O ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, revelou o plano durante uma visita ao território no domingo (18), em entrevista ao jornal francês Le Journal du Dimanche.

A instalação, que custará € 400 milhões (cerca de R$ 2.5 bilhões), será erguida em uma área isolada da floresta amazônica, na região noroeste de Saint-Laurent-du-Maroni, próxima à fronteira com o Suriname.

Com capacidade para até 500 detentos, incluindo uma ala especial para 60 presos de segurança máxima, a prisão terá um “regime carcerário extremamente rígido”, segundo Darmanin.

‌



O objetivo é deter traficantes de drogas, desde os envolvidos no início da cadeia de fornecimento até os líderes das redes criminosas, além de radicais islâmicos.

A localização remota procura dificultar o contato dos presos com redes criminosas, um problema agravado pela circulação de dezenas de milhares de celulares nas prisões francesas, segundo a rede britânica BBC.

‌



A Guiana Francesa é um ponto estratégico de trânsito de cocaína sul-americana para a Europa, o que contribui para a alta taxa de homicídios no território: 18,4 por 100.000 habitantes, contra 1,2 na França continental, de acordo com a rede norte-americana CNN.

Darmanin disse que a nova prisão também aliviará a superlotação carcerária na região e responderá à crescente ameaça do tráfico de drogas. Ele afirmou que criminosos de alto escalão muitas vezes conseguem corromper autoridades e continuar suas operações de dentro das prisões, o que justifica a necessidade de uma instalação mais segura.

‌



O projeto, que inclui a construção de um tribunal no mesmo complexo, foi motivado por uma série de incidentes violentos ligados a gangues criminosas na França, descritos por Darmanin como “terroristas”.

Nos últimos meses, ataques a prisões, como incêndios de veículos e tiros contra a prisão de La Farlede, em Toulon, reforçaram a urgência de medidas mais duras.

O governo francês aprovou uma legislação para criar um braço do Ministério Público focado no crime organizado, além de conceder mais poderes a investigadores e proteção a informantes, segundo a BBC.

A escolha de Saint-Laurent-du-Maroni, antigo porto de entrada da infame colônia penal da Ilha do Diabo, que abrigou 70.000 prisioneiros entre 1852 e 1954, gerou comparações com o passado.

A nova prisão, prevista para ser inaugurada em 2028, será construída em uma “encruzilhada estratégica” para o tráfico de drogas, especialmente vindo do Brasil e do Suriname, segundo a agência de notícias AFP.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp