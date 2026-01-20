Análise: participação de Trump coloca Davos em xeque e representação do Brasil é ‘muito negativa’ Especialista acredita que Fórum Econômico Mundial terá poucos consensos nesta edição

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Fórum Econômico Mundial iniciou em Davos com mais de 3 mil delegados de 130 países.

Especialistas acreditam que haverá poucos consensos e acordos durante o evento.

A presença de Donald Trump é vista como uma ameaça à multilateralidade do encontro.

A representação do Brasil, feita por Esther Dweck, é criticada por não ter um líder oficial como Lula ou o ministro da economia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Fórum Econômico Mundial começou nesta segunda (19) em Davos, na Suíça, e vai até sexta-feira (23). Mais de 3.000 delegados de 130 países, incluindo 64 chefes do Estado e de governo, participam do encontro. O tema da edição é o espírito de diálogo com debates sobre desafios geopolíticos, econômicos e tecnológicos.

A realidade, entretanto, não poderia estar mais distante: “Esse será talvez o Fórum Econômico Mundial mais difícil de se ter consensos e documentos oficiais. Acho que cada um vai procurar a sua própria visão de mundo.”, afirma o economista e doutor em relações internacionais Igor Lucena durante o Conexão Record News desta terça (20).

‌



Na opinião do entrevistado, a situação atual de Davos é complicada devido à multilateralidade do encontro que entra em embate com a presença de Donald Trump: “O presidente Trump vai estar presente colocando tudo isso em xeque. Ele impõe uma espécie de nova arquitetura internacional, a qual a grande maioria desses países não concorda”.

Fora o comparecimento do norte-americano, Lucena também critica a postura adotada pelo Brasil durante o evento. O país é representado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Segundo Lucena, o ideal seria ter um membro oficial, como o presidente Lula ou o ministro da Economia, Fernando Haddad: “Isso mostra que o Brasil não tem o que oferecer do ponto de vista fiscal e econômico. Estamos com problemas fiscais grandes, a comunidade internacional não reconhece o Brasil como um exemplo fiscal ou de investimento com aumento da carga tributária”.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!