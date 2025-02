Aos 78 anos, Trump é o presidente mais velho dos EUA a tomar posse Republicano assume a presidência nesta segunda-feira (20), ao lado do vice J.D. Vance, um dos mais jovens a chegar ao cargo Internacional|Do R7 20/01/2025 - 12h35 (Atualizado em 20/01/2025 - 12h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aos 78 anos, Trump é o presidente mais velho dos EUA a tomar posse Divulgação/Donald J. Trump

Donald Trump será o homem mais velho da história a se tornar presidente dos Estados Unidos. O republicano toma posse nesta segunda-feira (20).

Aos 78 anos e sete meses, o presidente eleito terá mais idade que o antecessor Joe Biden, que chegou ao poder aos 78 anos e dois meses, em janeiro de 2021.

Quando tomou posse em seu primeiro mandato, em 2017, Trump também foi o mais velho a assumir a Casa Branca, aos 70 anos. Antes dele, na época, o posto era de Ronald Reagan, que assumiu o primeiro mandato em 1981 aos 69 anos.

O vice-presidente eleito, James David Vance, conhecido como J.D. Vance, será um dos mais jovens a assumir o cargo. Com 40 anos, ele se junta a nomes como John Breckinridge, que tomou posse aos 35 anos, em 1857, e Richard Nixon, vice também aos 40, em 1953.

‌



Cerimônia dentro do Capitólio

O juramento de posse de Trump, evento central da cerimônia, vai ocorrer dentro do Capitólio, por causa da previsão de mau tempo, com temperaturas abaixo de zero. A previsão do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA é de -6ºC ao meio-dia local, quando o republicano se tornar presidente.

Tradicionalmente, o evento ocorre nas escadarias da Casa Legislativa, ao ar livre. Esta será a primeira vez desde em 40 anos que o juramento será feito dentro do prédio. A última vez que isso ocorreu foi em 1985, durante a posse do segundo mandato de Ronald Reagan. Naquele ano, as temperaturas chegaram a -14ºC.

‌



“A previsão do tempo para Washington, DC, com o fator vento frio, pode levar a recordes de frio intenso”, Trump postou em sua rede social Truth Social. “Não quero ver ninguém ferido ou prejudicado de forma alguma”.

Trump chega ao poder pela segunda vez

Empresário bilionário e ex-apresentador de televisão, Trump entrou para a política em 2016 sem experiência prévia. Na época, prometeu “tornar a América grande novamente”, foi eleito sobre Hillary Clinton em uma vitória que contrariou pesquisas e projeções da época.

‌



No primeiro mandato, adotou políticas nacionalistas e protecionistas, incluindo a imposição de tarifas comerciais, reformas tributárias voltadas para empresas e indivíduos de alta renda e restrições à imigração. O estilo de liderança polarizador marcou o cenário político dos Estados Unidos e atraiu tanto apoio fervoroso quanto críticas intensas.

Derrotado nas eleições de 2020 para o atual presidente Joe Biden, Trump volta à Casa Branca depois de uma revanche acirrada sobre os democratas. Agora, ele promete uma agenda ambiciosa para o segundo mandato, o que pode incluir tomar controle do Canadá, da Groenlândia e do Canal do Panamá.