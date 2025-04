Apagão atinge parte da Europa, interrompe serviços e gera caos nos transportes Países como Portugal, Espanha, França, Alemanha e Itália registraram queda de energia nesta segunda-feira; ciberataque não é descartado Internacional|Clarissa Lemgruber e Rafaela Lima, do R7 em Brasília 28/04/2025 - 09h34 (Atualizado em 28/04/2025 - 10h11 ) twitter

Apagão afetou Portugal, Espanha, França e outros países da Europa Walter Verst/X @WalterVerst - 28.04.2025

Um apagão em larga escala atingiu alguns países da Europa na manhã desta segunda-feira (28), com maior impacto em Portugal e Espanha, provocando falhas no transporte público, redes de telefonia e nos sistemas de energia. Segundo a mídia internacional, França, Alemanha, Polônia e Itália também registraram instabilidades.

Em Portugal, semáforos e transportes públicos pararam de funcionar. Há ainda relatos de passageiros presos no metrô e aeroportos recorrendo a procedimentos manuais para manter os embarques.

O jornal espanhol El País informou que o Instituto Nacional de Segurança Cibernética está investigando o incidente para determinar se o apagão pode ser resultado de um ataque cibernético, embora ainda não haja uma conclusão oficial.

O ministro português Manuel Castro Almeida também mencionou a possibilidade de um ciberataque, mas ressaltou que não há confirmação até o momento.

O apagão também teria afetado o Madrid Open 2025, um dos maiores torneios de tênis do mundo. A partida entre Grigor Dimitrov e Jacob Fearnley teve que ser interrompida quando uma câmera que estava posicionada acima da quadra parou de funcionar devido à falta de energia. Em seguida, a quadra principal foi esvaziada, e outros jogos também foram suspensos, enquanto a organização aguardava a normalização dos serviços.

Em Lisboa e no Porto, o metrô foi interrompido. A imprensa local relatou que diversos bancos e lojas, incluindo o tradicional mercado do Porto, permaneceram fechados. A empresa responsável pelos aeroportos do país informou que os geradores de emergência foram ativados para garantir o funcionamento das operações.

