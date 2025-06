Após coceira, homem encontra sanguessuga no próprio olho em viagem na Indonésia Britânico enfrentou momentos de tensão durante uma expedição fotográfica na selva de Papua Ocidental Internacional|Do R7 09/06/2025 - 15h16 (Atualizado em 09/06/2025 - 15h16 ) twitter

Um agente de viagens britânico viveu momentos de tensão durante uma expedição fotográfica na selva de Papua Ocidental, na Indonésia, ao descobrir que uma sanguessuga estava grudada no olho dele.

Tony Exall, de 58 anos, sentiu uma irritação no olho esquerdo enquanto caminhava pela floresta. Inicialmente, ele atribuiu o desconforto ao suor ou a um pequeno inseto, mas a verdade era muito mais assustadora.

Duas horas após o início da irritação, um colega que o acompanhava notou o parasita preso à esclera, a parte branca do olho. Uma foto chocante, publicada pelo jornal britânico The Mirror, mostra o olho de Tony com a sanguessuga grudada.

Preocupado com a possibilidade de o parasita se deslocar para trás do olho, Tony decidiu interromper a viagem e buscar ajuda médica imediata.

A remoção da sanguessuga não foi tarefa fácil. Após oito horas e visitas a dois hospitais, um médico finalmente conseguiu extrair o parasita com uma pinça, usando gotas anestésicas para aliviar a dor.

“A sanguessuga estava agarrada ao meu globo ocular, puxando o tecido. Foi uma sensação que nunca tinha experimentado antes”, disse Tony ao jornal britânico The Sun.

Tony participava de uma expedição fotográfica quando encontrou a sanguessuga Divulgação/Tony Exall

Tony, que é dono de uma agência de viagens, estava na Indonésia para explorar novos destinos turísticos e aproveitou para realizar uma expedição fotográfica em busca da ave-do-paraíso-rei, uma espécie rara.

Ele alcançou seu objetivo de fotografar o pássaro minutos antes do incidente. Segundo o The Mirror, o agente acredita que a sanguessuga entrou em seu olho quando ele enxugou o suor com a mão, possivelmente após tocar uma superfície infestada de parasitas.

Após a remoção, Tony recebeu colírio e antibióticos para prevenir infecções. Ele compartilhou um vídeo do incidente no Facebook, onde usuários descreveram a cena como “coisa de pesadelo” e “digna de um filme de terror”.

