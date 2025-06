Mulher grávida é arrastada de dentro de casa e morta por crocodilo na Indonésia Vítima preparava almoço em residência que havia sido inundada por enchente quando foi atacada pelo réptil Internacional|Do R7 04/06/2025 - 07h45 (Atualizado em 04/06/2025 - 07h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher grávida morre após ser arrastada de dentro de casa e morta por crocodilo na Indonésia Reprodução/X/@DailyMail

Uma mulher grávida de 28 anos, identificada apenas como Munirah, morreu após ser atacada por um crocodilo dentro de sua casa em Kalimantan do Norte, na Indonésia. O caso ocorreu no último dia 27, segundo o jornal britânico Daily Mail.

A vítima, que estava no oitavo mês de gestação, preparava o almoço na cozinha da casa, construída sobre palafitas e inundada devido às fortes chuvas que atingiram a região nos dias anteriores, quando o réptil a mordeu na perna e a arrastou para fora da residência.

De acordo com o Daily Mail, Munirah gritou ao ser atacada pelo crocodilo. Sua irmã, que estava em outro cômodo, ouviu os gritos e correu para ajudar, encontrando a vítima agarrada a um galho de árvore.

Apesar de tentar repelir o animal, ela não conseguiu salvar Munirah, que foi levada para as águas do rio Mambulu e morreu afogada. O bebê que ela esperava também não sobreviveu.

‌



Moradores da região realizaram buscas ao longo do rio e encontraram o crocodilo. Eles atiraram contra o réptil, mas o animal escapou nas águas turvas. Cerca de meia hora depois, o corpo de Munirah foi encontrado flutuando na enchente.

“A vítima morreu após ser atacada por um crocodilo. Ela foi arrastada para fora da cozinha e morreu afogada. Estava grávida de oito meses e não tinha forças para lutar contra o crocodilo. O crocodilo a soltou, mas ela já estava morta quando seu corpo emergiu”, disse o chefe da polícia local, AKP Supriadi.

‌



As autoridades acreditam que as enchentes, causadas pelo transbordo do rio Mambulu, fizeram com que crocodilos se aproximassem de áreas residenciais, aumentando o risco de ataques.

A casa de Munirah, construída sobre palafitas, foi diretamente afetada pela inundação. Os moradores foram orientados a permanecerem vigilantes, especialmente ao realizar atividades próximas a rios ou áreas propensas a inundações.

‌



A Indonésia abriga 14 espécies de crocodilos. Segundo o Daily Mail, conservacionistas apontam que a pesca excessiva e a perda de habitat, causada pelo desenvolvimento costeiro e pela mineração de estanho, têm levado esses animais a se aproximarem de vilarejos.

Em 2024, o país registrou 179 ataques de crocodilos, com 92 mortes, de acordo com o CrocAttack, um banco de dados independente. Foi o maior número de incidentes do tipo no mundo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp