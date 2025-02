Após teste de DNA, tutor descobre herança genética inusitada em seu cachorro Nos EUA, Max Matthai resolveu fazer um exame para descobrir a origem do cãozinho Louie, quase dois anos depois de resgatá-lo Internacional|Do R7 26/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/01/2025 - 02h00 ) twitter

Após teste de DNA, tutor descobre herança genética inusitada em seu cachorro Divulgação/Max Matthai

Max Matthai, morador de Baltimore, nos Estados Unidos, teve sua curiosidade despertada ao adotar Louie, um cachorro resgatado no Texas. Sem informações sobre a origem ou a raça do animal, ele resolveu realizar um teste de DNA canino para descobrir mais sobre seu companheiro de quatro patas. E os resultados foram surpreendentes.

“Ele é 30% pastor alemão, 20% pit bull, 20% cão das montanhas dos Pirineus e uma mistura aleatória do resto”, disse o dono em entrevista à revista norte-americana Newsweek.

Louie foi encontrado em um grupo de resgate no Facebook, onde Max viu uma foto do animal que o conquistou na hora. O grupo resgata cães no Texas e os leva para adoção em estados como Maryland, onde o tutor vive atualmente.

Na época, ele não sabia nada sobre a raça ou o tamanho que Louie alcançaria. Quase dois anos depois, o cachorro cresceu e, hoje, pesa cerca de 32 quilos, segundo o dono. Além disso, a aparência única de Louie o torna o centro das atenções por onde passa.

Ele adora brincar no parque com outros cães, nadar e acompanhar Max em trilhas e passeios de barco. Segundo o tutor, Louie é parado constantemente por pessoas que perguntam sobre sua raça, intrigadas com sua aparência.

“Ele recebe elogios o tempo todo. As pessoas nunca viram uma mistura como a dele e ficam curiosas para saber mais”, contou à Newsweek.

Sem saber o que dizer quando curiosos perguntavam pela raça de seu cachorro, Max resolveu recorrer a um teste de DNA Divulgação/Max Matthai

Essa curiosidade também levou Max a buscar respostas por meio de um teste de DNA para cães, uma prática cada vez mais comum nos EUA. De acordo com a empresa de consultoria Grand View Research, o mercado global desse serviço foi avaliado em US$ 365,34 milhões em 2023 e deve crescer ainda mais nos próximos anos.

Inicialmente, Max acreditava que Louie pudesse ser uma mistura de golden retriever ou collie, devido à sua energia, pelagem brilhante e amor por atividades ao ar livre. Mas o teste de DNA revelou uma grande surpresa.

Outra descoberta emocionante foi a identificação da mãe de Louie, uma pastora alemã pura, encontrada no banco de dados do teste.

“Meu lindo menino Louie! Ele é uma mistura de pastor alemão e cão das montanhas dos Pirineus”, escreveu Max no Reddit. A publicação rapidamente chamou atenção, recebendo diversos comentários de donos que compartilhavam histórias semelhantes e elogiavam Louie.

Embora a origem de Louie tenha sido uma surpresa, nada mudou para Max, que continua aproveitando a companhia do “vira-lata” único. “Ele é um cachorro maravilhoso, e eu o amo muito”, disse.