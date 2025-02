Fumaça densa envolve avião e assusta passageiros em aeroporto da Argentina; veja o motivo

Passageiros de um aeroporto da Argentina tomaram um susto ao verem um avião envolto por fumaça antes do voo, na quarta-feira (22). Segundo a administração do local, a nuvem não está relacionada com a aeronave . Na verdade, ela foi causada por um vazamento de combustível no motor da correia que move a esteira rolante das bagagens. Ninguém se feriu, e o avião seguiu voo normalmente.