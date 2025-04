Artista que pintou retrato de Trump diz que críticas do presidente ameaçam sua carreira Republicano afirmou que o retrato foi “distorcido propositalmente” por questões políticas da artista Internacional|Do R7 08/04/2025 - 20h12 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h12 ) twitter

Boardman disse que teve "intenções, integridade e habilidades questionadas" por Trump Divulgação/Sarah A. Boardman

A artista britânica Sarah A. Boardman reagiu publicamente às críticas feitas por Donald Trump ao retrato oficial que ela pintou do presidente dos Estados Unidos. Trump chamou a obra de “propositalmente distorcida” e classificou Boardman como “verdadeiramente a pior” artista, em publicação feita em março na plataforma Truth Social.

A pintura de Trump, exibida no Capitólio do estado do Colorado, em Denver, ficou exposta por seis anos, desde 2019. Em sua declaração, Boardman disse que os comentários do presidente estão prejudicando sua reputação profissional e ameaçando sua carreira de mais de quatro décadas.

“Minhas intenções, minha integridade e minhas habilidades foram colocadas em dúvida. O retrato foi concluído com precisão, sem distorção intencional, sem viés político ou tentativa de caricatura — explícita ou implícita”, afirmou.

Apesar de reconhecer o direito de Trump de expressar sua opinião, a artista afirmou que as acusações de que ela teria “perdido o talento com a idade” e “distorcido intencionalmente” a imagem já estão tendo consequências comerciais. “Essas alegações estão impactando diretamente meu negócio, que pode não se recuperar”, lamentou.

Trump, em sua publicação, chegou a elogiar o retrato de Barack Obama feito por Boardman, dizendo que era “maravilhoso”, mas atacou duramente o próprio retrato. “O meu é realmente o pior”, escreveu.

O líder da minoria do Senado do Colorado, Paul Lundeen, um republicano, disse que o retrato de Trump deveria ser substituído por um “que retrate sua semelhança contemporânea”. O processo de encomenda de uma substituição ainda não começou.

Nascida no Reino Unido, Sarah A. Boardman construiu a carreira como retratista, com formação em técnicas clássicas adquiridas na Alemanha a partir de 1985.

Antes de se dedicar integralmente à arte, trabalhou no setor de aviação e negócios, viajando por diversos países. Ela venceu uma convocatória nacional para pintar os retratos oficiais dos presidentes Obama e Trump para o Capitólio estadual do Colorado.

Em meio à polêmica com Boardman, o enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, revelou que a Casa Branca recebeu um novo retrato de Trump, desta vez um presente oficial do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

A obra, criada por um artista russo de prestígio, foi descrita pelo Kremlin como um “presente pessoal”. Witkoff declarou que se trata de um “belo retrato”.

