Americanos fazem estoque de comida antes de tarifas de Trump entrarem em vigor Carne, açúcar e azeite foram os itens mais comprados pelos consumidores dos EUA após o anúncio das medidas comerciais Internacional|Do R7 08/04/2025 - 19h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h21 )

Novas tarifas de importação devem encarecer os produtos nas prateleiras dos EUA Reprodução/Record News - 04.04.2025

Após o anúncio das tarifas sobre produtos importados feito pelo presidente Donald Trump, os mercados dos EUA receberam clientes em busca de aproveitar os ‘preços antigos’, antes que as novas tarifas de importação entrem em vigor nesta quarta-feira (9).

O consumidor Thomas Jennings, de 53 anos, contou que decidiu estocar o máximo de produtos possível antes que a nova rodada de tarifas de importação do governo do presidente dos Estados Unidos entre em vigor.

“Estou comprando o dobro de qualquer coisa. Feijão, produtos enlatados, farinha, o que quiser”, afirma, em entrevista à agência de notícias Reuters.

Em outro mercado, Jennings optou por comprar produtos que também sofrerão aumento com as novas taxas: farinha, açúcar e água. “Há uma recessão a caminho e estou me preparando para o pior”, diz.

‌



Assim como um número cada vez maior de consumidores nos EUA, Jennings acredita que os preços no varejo vão aumentar em breve por causa das tarifas impostas por Trump.

Segundo o grupo de pesquisa internacional e sem fins lucrativos Tax Foundation, as novas tarifas custarão aos norte-americanos US$ 3,1 trilhões (cerca de R$ 15,5 trilhões) nos próximos 10 anos, o que equivale a um aumento de impostos de aproximadamente US$ 2.100 (cerca de R$ 10.500) por família somente em 2025.

‌



Mesmo que muitos compradores estejam aguardando os novos preços, alguns temem que qualquer sinal de pânico possa desencadear um frenesi de estocagem, intensificado pelas expectativas de uma nova onda de inflação após o novo decreto.

