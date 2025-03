Astronautas retornam à Terra após nove meses presos no espaço, diz Nasa Butch Wilmore e Suni Williams voltam em missão de resgate da SpaceX nesta terça-feira (18); estadia na Estação Espacial Internacional (ISS) foi prolongada por problemas técnicos Internacional|Do R7 18/03/2025 - 08h58 (Atualizado em 18/03/2025 - 08h58 ) twitter

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Após uma estadia de mais de nove meses na Estação Espacial Internacional (ISS), os astronautas norte-americanos Butch Wilmore e Suni Williams estão finalmente retornando à Terra.

A dupla, que enfrentou uma série de imprevistos desde o início da missão , deixou a ISS na madrugada desta terça-feira (18), a bordo de uma cápsula da SpaceX, ao lado de outros dois tripulantes. A desacoplagem ocorreu às 2h05 (horário de Brasília), e a cobertura do pouso deve começar às 18h45.

A jornada de Wilmore e Williams começou em 5 de junho de 2024, quando embarcaram na nave Starliner, da Boeing, para um voo de teste que deveria durar pouco mais de uma semana. Mas falhas no sistema de propulsão da espaçonave atrapalharam o retorno .

Os problemas levaram a Nasa a enviar a Starliner de volta à Terra sem a tripulação e transferir os astronautas para uma missão de resgate da SpaceX. O que era para ser uma breve estadia se transformou em uma verdadeira maratona espacial.

A missão de resgate, chamada Crew-10, enfrentou seus próprios desafios. Inicialmente agendada para a última quarta-feira (12), a decolagem foi adiada devido a um problema técnico no sistema hidráulico da plataforma de lançamento do foguete Falcon , no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Astronautas, incluindo Suni Williams (ao centro) se cumprimentam após a chegada da cápsula de resgate da SpaceX na Estação Espacial Internacional (ISS), no domingo (16) Reprodução/X/@NASA

Foi somente na sexta-feira (14) que a tripulação de resgate, composta por quatro astronautas -- dois norte-americanos, um japonês e um russo -- decolou, chegando à ISS no domingo (16) .

Além de Wilmore e Williams, a cápsula também traz de volta à Terra Nick Hague, da Nasa, e Alexander Gorbunov, da agência espacial russa Roscosmos,

Presos no espaço

Na ISS, os astronautas se tornaram membros essenciais da equipe, realizando experimentos científicos, manutenções e até caminhadas espaciais. Williams agora acumular 62 horas de caminhadas no espaço, um novo recorde entre mulheres astronautas.

A missão também teve contornos políticos. Em janeiro, o presidente Donald Trump pressionou Elon Musk, dono da SpaceX , para acelerar o resgate, atribuindo os atrasos ao governo Biden .

Williams disse recentemente à AP que a experiência foi uma “montanha-russa” para suas famílias, mas não para ela e Wilmore. “Estamos aqui, temos uma missão. Todos os dias são interessantes porque estamos no espaço”, comentou.

Momento em que a cápsula de resgate da SpaceX, que traz Butch Wilmore e Suni Williams de volta à Terra, desacopla da Estação Espacial Internacional (ISS), nesta terça-feira (18) Reprodução/X/@NASA