Astronautas 'presos' no espaço há oito meses devem retornar à Terra ainda em março

O retorno dos astronautas americanos 'presos no espaço' , Suni Williams, de 58 anos, e Butch Wilmore, de 62, à Terra deve acontecer ainda neste mês de março. Os dois estão na Estação Espacial Internacional desde junho de 2024 — em uma viagem que deveria ter durado apenas oito dias — por causa de problemas com a cápsula Starliner, da Boeing.



A data exata do retorno dos astronautas ainda não foi divulgada, mas a Nasa deve dar mais detalhes nos próximos dias.



Em uma entrevista realizada na terça-feira (4), Wilmore e Williams disseram que a longa estadia no espaço aconteceu por questões técnicas e negaram influência política no caso. “Do nosso ponto de vista, política não teve nenhum papel. Para nós, foi meio como uma transição suave [entre a missão original, de curta duração, e a incorporação à Expedição 72, como parte da tripulação fixa da estação]”, afirmou Wilmore.