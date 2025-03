Política não teve papel na nossa longa estadia, diz astronauta ‘preso’ na Estação Espacial Butch Wilmore e Suni Williams vão esperar seus substitutos para retornarem para a Terra Internacional|Do R7 04/03/2025 - 18h33 (Atualizado em 04/03/2025 - 18h33 ) twitter

Astronautas Butch Wilmore (acima) e Suni Williams estão na estação espacial desde junho Reprodução/Nasa

Os dois astronautas presos na Estação Espacial Internacional há meses por causa de problemas com a cápsula Starliner estão prestes a voltar para a Terra. Em uma entrevista realizada nesta terça-feira (4), Butch Wilmore e Suni Williams disseram que a longa estadia no espaço aconteceu por questões técnicas e negaram influência política no caso.

“Do nosso ponto de vista, política não teve nenhum papel. Para nós foi meio como uma transição suave [entre a missão original, de curta duração, e a incorporação à Expedição 72, como parte da tripulação fixa da estação]”, disse Wilmore.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e Elon Musk, da SpaceX, disseram no final de janeiro que queriam acelerar o retorno dos astronautas, culpando a administração anterior, de Joe Biden.

O que aconteceu?

Wilmore e Williams esperavam ficar fora por apenas uma semana ou mais quando foram lançados em junho passado a bordo da nova cápsula Starliner, da Boeing, fazendo sua estreia de tripulação após anos de atraso. A Starliner teve tantos problemas para chegar à estação espacial que a Nasa decidiu que era muito perigoso levar alguém e voou de volta vazia.

O retorno dos astronautas foi adiado ainda mais devido ao tempo extra necessário para a conclusão da nova cápsula da SpaceX que deveria entregar os substitutos.

No mês passado, a Nasa anunciou que a próxima tripulação lançaria em uma cápsula usada, adiando a decolagem para 12 de março. As duas tripulações passarão cerca de uma semana juntas a bordo da estação espacial antes de Wilmore e Williams partirem com Nick Hague, da Nasa, e Alexander Gorbunov, da Agência Espacial Russa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como estão os astronautas?

Wilmore e Williams insistiram ao longo dos meses que estão saudáveis ​​e comprometidos com a missão pelo tempo que for preciso. Eles fizeram uma caminhada espacial juntos em janeiro.

Eles usarão trajes de voo genéricos da SpaceX para a viagem de volta, não as roupas personalizadas usuais com seus nomes porque sua viagem para casa em uma cápsula Dragon não foi planejada.

Aposentar a estação espacial

Na entrevista desta terça-feira, um jornalista lembrou um apelo recente de Elon Musk, que defendeu abandonar a estação espacial em dois anos, em vez de esperar até a saída de órbita projetada pela Nasa em 2031. Sobre isso, Williams discordou e destacou as pesquisas científicas realizadas no laboratório em órbita.

“Este lugar está funcionando. É realmente incrível, então eu diria que estamos realmente no nosso auge agora. Eu acho que agora provavelmente não é o momento certo para dizer pare, pare”, disse.