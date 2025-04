Autor de mensagem em garrafa lançada há 49 anos é achado: ‘Era para uma aula de oceanografia’ Peter R. Thompson foi localizado após viralização da história; bilhete foi achado por dois irmãos na costa de uma ilha nas Bahamas Internacional|Do R7, em Brasília 19/04/2025 - 09h29 (Atualizado em 19/04/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mensagem escrita há quase 50 anos foi encontrada dentro da garrafa Reprodução/Instagram @clintbuffingtonmusic - 16.04.2025

Quase meio século após lançar uma mensagem ao mar, o autor do bilhete encontrado por dois irmãos nas Bahamas foi localizado. Peter R. Thompson, à época com 14 anos, escreveu o texto em 1976, quando era um estudante da Pentucket Regional Junior High School, em Massachusetts, nos Estados Unidos. A mensagem, segundo ele, teria sido escrita como uma atividade escolar para a disciplina de oceanografia.

A descoberta veio à tona após a viralização da história, o que fez com que Thompson fosse encontrado após 49 anos. Em um vídeo publicado em uma rede social, Evan Buffington, um dos irmãos responsáveis pela descoberta da garrafa, agradeceu a todos que ajudaram a compartilhar a história. “Obrigado a todos. Encontramos Pete. Isso significa o mundo para mim”, disse.

Os irmãos Buffington fizeram a descoberta surpreendente ao caminharem pela costa de uma ilha remota nas Bahamas. Ele encontraram uma garrafa com uma mensagem escrita em 1976 por um adolescente de Massachusetts, nos Estados Unidos.

Na época, ele cursava a disciplina de oceanografia na escola e indicou no bilhete que a garrafa seria lançada ao mar pela Guarda Costeira.

‌



Clint Buffington, colecionador experiente de mensagens em garrafas, já encontrou mais de 100 delas pela América do Norte e Caribe. Ele contou à emissora WCVB-TV que seu irmão Evan o chamou pelo rádio durante uma caminhada e disse: “Você não vai acreditar no que acabei de encontrar.”

Após encontrarem a garrafa, os irmãos Buffington conseguiram localizar Thompson. Embora ele não se lembrasse exatamente de ter escrito a mensagem, afirmou ter boas recordações da aula de oceanografia. “É incrível. Quase 50 anos depois, é realmente uma surpresa”, declarou.

‌



A mensagem sobreviveu ao tempo embalada de forma segura na garrafa, demonstrando a resistência desse tipo de objeto e a curiosidade que provoca ao ser encontrado décadas depois. A garrafa, além de uma cápsula do tempo, tornou-se um elo entre passado e presente.

Para Clint Buffington, o achado é ainda mais especial por permitir uma conexão direta com o autor da mensagem. Buffington disse que ele e o irmão esperam poder devolver pessoalmente a carta a Peter Thompson em breve.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp