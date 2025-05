Aventureiros acham que amigo morreu durante trilha, mas era apenas efeito de droga Trilheiros usam cogumelo, se perdem de companheiro e ligam para a polícia para reportar ‘morte’ de colega Internacional|Do R7 29/05/2025 - 09h27 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h27 ) twitter

A região das montanhas Adirondack, no estado de Nova York, é conhecida pelas trilhas Wikimedia/Domínio Público/R khot

O que era para ser uma caminhada tranquila pelas trilhas das montanhas Adirondack, no estado de Nova York (EUA), transformou-se em um caso de confusão, pânico e alucinação no último sábado (24).

Dois trilheiros chamaram a polícia acreditando que um terceiro integrante do grupo havia morrido durante a subida ao Monte Cascade — uma das trilhas mais populares da região. Acontece que, na verdade, os dois estavam sob efeito de cogumelos alucinógenos e completamente confusos.

Segundo o Departamento de Conservação Ambiental (DEC na sigla em inglês), a dupla relatou ao serviço de emergência que o amigo havia morrido, mas, ao chegarem ao topo da montanha, também confessaram estar perdidos. Um guarda florestal e um agente voluntário da área logo perceberam que os dois estavam em estado mental alterado.

Enquanto o resgate era organizado, veio a surpresa: o suposto “falecido” entrou em contato com as autoridades. Ele estava vivo, ileso e separado dos demais apenas por um desencontro na trilha. O guarda florestal então guiou os dois alucinados até uma ambulância e encaminhou o terceiro aventureiro de volta ao acampamento do grupo.

Autoridades confirmaram que os dois trilheiros haviam ingerido cogumelos contendo psilocibina, uma substância psicodélica natural. O episódio destacou os riscos do consumo dessas substâncias em ambientes naturais, especialmente em locais de difícil acesso e com possíveis condições de emergência.

O Monte Cascade, parte das chamadas montanhas Adirondack, atrai trilheiros pela vista e facilidade de acesso, mas, como mostram os relatórios da DEC, o local também registra ocorrências frequentes de acidentes, resgates e incidentes envolvendo despreparo.

Além do caso psicodélico, o fim de semana foi marcado por outros episódios nas trilhas de Nova York. Um homem de 49 anos sofreu uma lesão na perna em Prospect Mountain e precisou ser carregado por equipes de resgate. Em outro ponto do estado, uma jovem de 20 anos teve câimbras severas, sendo socorrida com comida e eletrólitos até recuperar condições de locomoção.

Ainda no dia 26, quatro trilheiros caíram em um desfiladeiro na cidade de Naples. Dois deles se machucaram e precisaram ser removidos por equipes de corda com apoio de bombeiros. Em outra ocorrência, um trio da Geórgia se perdeu por falta de lanternas e também foi escoltado por um guarda florestal.

