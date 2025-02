Montanha em formato de cachorro vira sensação e atrai turistas na China Formação rochosa que lembra animal ficou famosa após uma foto com a legenda “montanha do filhote” viralizar nas redes sociais chinesas Internacional|Do R7 25/02/2025 - 11h34 (Atualizado em 25/02/2025 - 11h34 ) twitter

Montanha em formato de cachorro vira sensação e atrai turistas na China Divulgação/Guo Qingshan

Uma montanha com um formato curioso, que lembra a cabeça de um cachorrinho, está movimentando o turismo na cidade de Yichang, no centro da China. Apelidada de “montanha do filhote”, a formação rochosa virou febre após uma foto viralizar nas redes sociais.

A história começou quando o designer Guo Qingshan, de Xangai, tirou uma foto da montanha enquanto caminhava na região. Ele percebeu que as rochas se pareciam com a cabeça de um cachorro, com o focinho quase tocando a água do rio.

Encantado, Guo publicou a imagem no aplicativo chinês Xiaohongshu, também conhecido como RedNote, com a legenda “Puppy Mountain” (ou “montanha do filhote”, em tradução direta), no final de janeiro.

“Foi tão mágico e fofo. Fiquei animado e feliz quando descobri”, disse Guo à agência de notícias AP. “A postura do filhote é como se estivesse bebendo água ou olhando para algum peixe. Também parece que está protegendo silenciosamente o Rio Yangtzé.”

Turista posa para foto com cachorro no colo e 'montanha do filhote' ao fundo Divulgação/Tan Yuanyi

A publicação viralizou. Em apenas 10 dias, a foto acumulou 120 mil curtidas no Xiaohongshu. Já no Weibo, outra rede social famosa na China, a hashtag #xiaogoushan (“montanha do filhote”, em chinês) alcançou milhões de visualizações, segundo a AP.

A montanha fica às margens do Rio Yangtzé, na província de Hubei. O curso d’água é o maior do país e o terceiro maior do mundo.

De acordo com a AP, muitos turistas têm aproveitado a visita para registrar as próprias fotos -- alguns até levando seus cachorros para destacar a semelhança com a formação rochosa.