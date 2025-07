Bebê nasce prematuro com tumor que ocupa metade do corpo e é salvo por cirurgia Rápida reação da equipe médica foi decisiva para o sucesso da operação; recém-nascida respira sozinha e deve receber alta Internacional|Do R7 31/07/2025 - 15h54 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h54 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Uma bebê prematura de 30 semanas nasceu com um tumor equivalente à metade do seu peso corporal.

O teratoma, que pesava cerca de 800 gramas, foi removido em uma cirurgia realizada logo após o parto em Roma.

Uma cirurgia intrauterina minimamente invasiva foi realizada duas semanas antes do nascimento para reduzir o fluxo sanguíneo do tumor.

A bebê está se recuperando, respirando sozinha e se preparando para receber alta, com acompanhamento cirúrgico e oncológico futuro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Intervenção evitou que o tumor causasse insuficiência cardíaca fetal Divulgação/Hospital Bambino Gesù

Uma bebê prematura de 30 semanas, que nasceu com um tumor equivalente à metade do seu peso corporal, foi salva após uma cirurgia em Roma, na Itália. O teratoma pesava cerca de 800 gramas, enquanto a recém-nascida tinha 1,9 kg, com peso real de 1,1 kg sem a massa. O procedimento foi realizado minutos após o parto no Hospital Infantil Bambino Gesù.

O quadro clínico exigiu um trabalho conjunto entre o Bambino Gesù e o Hospital San Pietro Fatebenefratelli. Duas semanas antes do nascimento, na 28ª semana de gestação, especialistas realizaram uma cirurgia intrauterina minimamente invasiva para coagular os vasos sanguíneos do tumor. O procedimento, guiado por ultrassom e realizado com laser, reduziu o fluxo sanguíneo para a massa e permitiu prolongar a gestação por mais duas semanas.

Logo após o nascimento, a recém-nascida foi submetida a uma cirurgia de três horas para remover completamente o teratoma e reconstruir a região. O procedimento preservou estruturas vitais, como reto e nervos que controlam a bexiga e o cólon.

Segundo os médicos, o tempo de reação da equipe foi decisivo para o sucesso da operação. A intervenção evitou que o tumor causasse insuficiência cardíaca fetal, condição que poderia levar a um parto extremamente prematuro ou morte intrauterina.

Hoje, a bebê respira sozinha, alimenta-se pela boca e se prepara para receber alta. Ela seguirá em acompanhamento cirúrgico e oncológico com exames periódicos. O Hospital Bambino Gesù trata de quatro a cinco casos de teratoma sacrococcígeo por ano, condição que afeta cerca de um em cada 40 mil nascidos vivos.

