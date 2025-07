Bebê ‘mais prematuro do mundo’, que nasceu com 21 semanas, faz 1º aniversário Nash Keen, nascido com apenas 280 gramas em Iowa, nos EUA, conquistou o título de bebê mais prematuro do mundo em 2024 Internacional|Do R7 25/07/2025 - 13h24 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h24 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Nash Keen, considerado o "bebê mais prematuro do mundo", nasceu com 21 semanas e 280 gramas.

Comemorou seu primeiro aniversário em julho de 2024, após 147 dias na barriga da mãe.

Passou seis meses na UTI Neonatal, com equipe médica fundamental para sua recuperação.

Hoje, é um garotinho forte e curioso, aprendendo a ficar em pé, apesar de ainda usar suporte para respiração e alimentação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Nash fotografado com a mãe, em 4 de agosto de 2024, menos de um mês após seu nascimento Divulgação/Mollie Keen

Nash Keen, que nasceu com apenas 21 semanas e se tornou o “bebê mais prematuro do mundo” pelo livro dos recordes Guinness, comemorou seu primeiro aniversário no início deste mês.

O pequeno é filho de Mollie Keen, que vive em Iowa, nos Estados Unidos. Apelidado carinhosamente de “Nash Potato” — um trocadilho em inglês com “mash potato” (purê de batata) —, ele veio ao mundo em 5 de julho de 2024, com 280 gramas, após apenas 147 dias na barriga da mãe.

O nascimento prematuro, 133 dias antes do previsto, aconteceu após um exame pré-natal de 20 semanas revelar que Mollie já estava com dois centímetros de dilatação, o que levou a um parto de emergência, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

Nash passou seis meses na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital Infantil Stead Family, da Universidade de Iowa. Durante esse período, a equipe médica trabalhou incansavelmente para manter o coração do pequeno batendo.

Mollie disse que os profissionais foram fundamentais para tranquilizar os pais em um momento tão delicado. “Você nunca os via realmente ficarem ansiosos. Se os médicos e enfermeiros não estivessem surtando, não havia motivo para a gente surtar”, disse à AP.

Hoje, Nash é descrito pela mãe como um garotinho “cheio de personalidade, determinado e curioso”. “Por estar na UTI por tanto tempo, você imaginaria que ele seria mais frágil. E ele não é. Ele está sempre sorrindo”, contou Mollie.

Apesar de ainda usar uma cânula para auxiliar na respiração e uma sonda para alimentação, Nash está cada vez mais forte. “Ele está aprendendo a ficar em pé, o que é incrível. Ele tem muita força nas pernas”, disse a mãe.

A história de Nash é ainda mais significativa para Mollie e Randall, que já haviam sofrido a perda de um filho em um aborto espontâneo em uma gestação anterior, de acordo com o jornal New York Post.

