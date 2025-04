Brasileiro sai para pedalar e é encontrado três anos depois na Costa Rica Homem será deportado e deve chegar ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, neste fim de semana Internacional|Do R7 19/04/2025 - 16h28 (Atualizado em 19/04/2025 - 16h28 ) twitter

Marisvaldo dos Santos Silva foi identificado ao tentar entrar no território costa-riquenho sem documentos Reprodução/Polícia Federal

Desaparecido desde junho de 2022, Marisvaldo dos Santos Silva, de 32 anos, foi encontrado nesta semana a mais de 5 mil quilômetros de casa, na Costa Rica. Diagnosticado com esquizofrenia e sem medicação à época do sumiço, ele saiu de bicicleta da casa do irmão, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e não foi mais visto.

A confirmação de que estava vivo veio dois anos e oito meses depois, quando a Polícia Federal entrou em contato com a família, em fevereiro deste ano. Marisvaldo foi identificado ao tentar entrar no território costa-riquenho sem documentos. Desde então, o Ministério das Relações Exteriores passou a cuidar das tratativas para repatriá-lo ao Brasil.

Agora, ele será deportado e deve chegar ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, neste fim de semana. A família, no entanto, precisa de ajuda financeira para buscá-lo e levá-lo de volta à Bahia.

Durante o tempo em que esteve desaparecido, os parentes realizaram buscas intensas: acionaram a polícia, fizeram exames de DNA e até participaram de programas de TV. Mas não foi a primeira vez que Marisvaldo desapareceu. Em 2020, no início da pandemia, ele também saiu de bicicleta e foi encontrado dias depois no Espírito Santo.

‌



O reencontro está próximo, mas ainda cercado de dúvidas: a família não sabe como ele conseguiu atravessar fronteiras, sobreviver por quase três anos e percorrer cerca de 5.600 quilômetros com uma bicicleta.

“Agora o mais importante é saber que ele está bem”, disse a mãe, Maria dos Santos.

