Brasileiros 'invadem' perfil de primeira-dama dos Estados Unidos após Trump limitar comentários Usuários publicaram imagens da bandeira do Brasil e mensagens destacando soberania do país Internacional|Marcus Francisco*, do R7 12/07/2025 - 12h19 (Atualizado em 12/07/2025 - 12h57 )

Comentários em postagens da primeira-dama dos Estados Unidos destacam soberania do Brasil Reprodução/Instagram @melaniatrump — 12.07.2025

Brasileiros “invadiram” as redes sociais de Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos, com comentários críticos ao anúncio da aplicação da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano.

A chuva de comentários começou após o presidente norte-americano, Donald Trump, limitar os comentários das postagens de seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (10). Com a limitação, os brasileiros migraram seus “ataques” ao perfil de Melania.

RESUMO DA NOTÍCIA Brasileiros criticam tarifas de 50% impostas por Trump sobre produtos do Brasil.

Comentários explosivos surgem no perfil de Melania Trump após limitação nos comentários do Instagram do presidente.

Manifestações de indignação incluem frases como "o Brasil é soberano", referência ao slogan adotado pelo governo Lula.

Tarifas aplicadas pelo Brasil têm a maior porcentagem, superando outras aplicadas a países como México e Canadá. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula usou boné com o slogan "O Brasil é dos brasileiros" durante evento nesta sexta-feira (11) Ricardo Stuckert/PR — 11.07.2025

Entre os comentários, são comuns mensagens como “o Brasil é soberano”, “respeitem o Brasil” e até o slogan adotado pela comunicação do governo “o Brasil é dos brasileiros”, estampado em boné utilizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento nesta sexta-feira (11).

“Segura seu macho mulher, ninguém no mundo aguenta ele”, disse um dos internautas.

Mas a “invasão” brasileira não aconteceu apenas no perfil da primeira-dama. Nas contas do vice-presidente J.D. Vance e da Casa Branca, também é possível encontrar diversos comentários mostrando indignação quanto às tarifas impostas contra o país.

Os comentários do perfil de Donald Trump já foram reabertos, mas brasileiros seguem deixando mensagens no perfil de Melania.

As novas tarifas de Trump

O presidente norte-americano comunicou a aplicação da taxa de 50% sobre produtos brasileiros por meio de uma carta endereçada a Lula nesta quarta-feira (9), onde relata que entre os motivos por trás da decisão estão os supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas americanas e a forma na qual o país tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao longo da semana, o governo dos Estados Unidos também anunciou a aplicação de tarifas a outros mercados, como as de 30% sobre importações do México e da União Europeia, anunciadas na manhã deste sábado (12), e as de 35% sobre produtos oriundos do Canadá.

As sobretaxas aplicadas aos produtos brasileiros têm, até o momento, a maior porcentagem da “nova onda” de tarifas, anunciadas por Trump desde o início de julho. A taxa mais próxima da aplicada ao país é a de Mianmar, com 40%. As medidas entram em vigor em 1º de agosto. Veja a lista completa:

Brasil – recebeu a maior tarifa anunciada até agora, de 50% sobre produtos exportados ao mercado norte-americano.

– recebeu a maior tarifa anunciada até agora, de 50% sobre produtos exportados ao mercado norte-americano. México – será alvo de uma tarifa de 30%, sob a justificativa de falha no combate ao narcotráfico e à crise do fentanil.

– será alvo de uma tarifa de 30%, sob a justificativa de falha no combate ao narcotráfico e à crise do fentanil. União Europeia – também enfrentará uma tarifa de 30%, devido ao que Trump chamou de desequilíbrio comercial e falta de reciprocidade.

– também enfrentará uma tarifa de 30%, devido ao que Trump chamou de desequilíbrio comercial e falta de reciprocidade. Canadá – foi notificado com tarifa de 35%, em uma medida semelhante à imposta ao México.

– foi notificado com tarifa de 35%, em uma medida semelhante à imposta ao México. África do Sul – receberá uma tarifa de 30%.

– receberá uma tarifa de 30%. Argélia – também está na lista com tarifa de 30%.

– também está na lista com tarifa de 30%. Bangladesh – foi notificado com alíquota de 35%.

– foi notificado com alíquota de 35%. Bósnia e Herzegovina – terá tarifa de 30%.

– terá tarifa de 30%. Brunei – foi incluído com tarifa de 25%.

– foi incluído com tarifa de 25%. Camboja – enfrentará tarifa de 36%.

– enfrentará tarifa de 36%. Cazaquistão – recebeu alíquota de 25%.

– recebeu alíquota de 25%. Coreia do Sul – terá tarifa de 25%.

– terá tarifa de 25%. Filipinas – ficou com a menor tarifa anunciada até agora: 20%.

– ficou com a menor tarifa anunciada até agora: 20%. Indonésia – enfrentará tarifa de 32%.

– enfrentará tarifa de 32%. Iraque – foi incluído na lista com tarifa de 30%.

– foi incluído na lista com tarifa de 30%. Japão – terá tarifa de 25%.

– terá tarifa de 25%. Laos – está entre os mais penalizados, com alíquota de 40%.

– está entre os mais penalizados, com alíquota de 40%. Líbia – recebeu tarifa de 30%.

– recebeu tarifa de 30%. Malásia – terá tarifa de 25%.

– terá tarifa de 25%. Mianmar (Myanmar) – enfrentará tarifa de 40%.

– enfrentará tarifa de 40%. Moldávia – foi notificada com alíquota de 25%.

– foi notificada com alíquota de 25%. Sérvia – receberá tarifa de 35%.

– receberá tarifa de 35%. Sri Lanka – terá tarifa de 30%.

– terá tarifa de 30%. Tailândia – também está na lista com tarifa de 36%.

– também está na lista com tarifa de 36%. Tunísia – fechando a lista com tarifa de 25%.

*Sob supervisão de Ingrid Alfaya, editora-chefe do R7