Trump anuncia tarifa de 30% sobre importações do México e da União Europeia Sobretaxas aos dois países serão implementadas caso não sejam oferecidos aos EUA melhores termos comerciais Internacional|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 12/07/2025 - 10h30 (Atualizado em 12/07/2025 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Medida está prevista para entrar em vigor em 1º de agosto Daniel Torok/Official White House Photo - 9.7.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (12) a imposição de novas tarifas de 30% sobre produtos importados do México e da União Europeia, com início de vigência previsto para 1º de agosto. As medidas fazem parte de uma nova ofensiva comercial liderada pelo republicano contra parceiros considerados “desleais” nas trocas comerciais com os EUA.

Em cartas enviadas às líderes dos dois blocos — a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen — Trump justificou as tarifas por motivos distintos: no caso mexicano, pela crise do fentanil; e, no caso europeu, pelo desequilíbrio comercial entre as partes.

Tarifa contra o México

Trump afirmou que as novas tarifas visam conter a crise do fentanil, droga que tem causado milhares de mortes nos EUA, e responsabilizou diretamente os cartéis mexicanos. Ele criticou o governo do México por, segundo ele, não conseguir impedir a atuação dessas organizações criminosas.

“O México ainda não conseguiu deter os cartéis que tentam transformar toda a América do Norte em um playground do narcotráfico. Obviamente, não posso permitir que isso aconteça!”, escreveu o presidente na carta.

‌



Mesmo reconhecendo que houve esforços recentes na proteção da fronteira, Trump declarou que as medidas não foram suficientes para justificar a manutenção das isenções comerciais.

Tarifa contra a União Europeia

Na carta à presidente da Comissão Europeia, Trump argumentou que os Estados Unidos enfrentam déficits comerciais persistentes com o bloco europeu e acusou a UE de adotar políticas tarifárias e não tarifárias desiguais.

‌



“Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe de ser recíproco”, afirmou.

A nova tarifa de 30% também valerá para produtos transbordados — ou seja, que passam por outros países antes de entrar nos EUA. Trump ainda alertou que qualquer retaliação europeia resultará em acréscimos nas tarifas já anunciadas.

‌



“Se decidirem aumentar suas tarifas e retaliarem, esse aumento será somado aos 30% que cobraremos”, escreveu o presidente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Brasil tem a maior tarifa

Com a medida, o México e a União Europeia se juntam a outros 23 países que já foram notificados por Trump nas últimas semanas. Em todos os casos, os parceiros comerciais terão até 1º de agosto para negociar novos termos com os Estados Unidos ou passarão a ser taxados.

O Brasil foi incluído na lista com a maior tarifa anunciada até agora: 50%. Veja abaixo a lista completa dos países já notificados e as tarifas anunciadas:

África do Sul : 30%

: 30% Argélia : 30%

: 30% Bangladesh : 35%

: 35% Bósnia e Herzegovina : 30%

: 30% Brasil : 50%

: 50% Brunei : 25%

: 25% Camboja : 36%

: 36% Canadá : 35%

: 35% Cazaquistão : 25%

: 25% Coreia do Sul : 25%

: 25% Filipinas : 20%

: 20% Indonésia : 32%

: 32% Iraque : 30%

: 30% Japão : 25%

: 25% Laos : 40%

: 40% Líbia : 30%

: 30% Malásia : 25%

: 25% México : 30%

: 30% Myanmar : 40%

: 40% Moldávia : 25%

: 25% Sérvia : 35%

: 35% Sri Lanka : 30%

: 30% Tailândia : 36%

: 36% Tunísia : 25%

: 25% União Europeia: 30%

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp