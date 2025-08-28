Britânica descobre tumor de 20 anos no cérebro após décadas de enxaqueca; entenda Mulher de 39 anos enfrentava dores desde a adolescência, mas só descobriu a doença após passar por vômitos e desmaios Internacional|Do R7 28/08/2025 - 12h48 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma britânica de 39 anos descobriu um tumor cerebral que pode ter crescido por mais de 20 anos.

A paciente, Nikita Sterling, enfrentava dores e enxaquecas desde a adolescência, mas nunca buscou ajuda médica.

Após episódios graves, ela pagou por uma ressonância magnética particular, que revelou um meningioma benigno.

O tumor foi removido com sucesso em uma cirurgia, e os sintomas de Nikita melhoraram significativamente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Britânica descobriu tumor de 20 anos após décadas de enxaqueca Reprodução/Facebook e PA Real Life

Uma britânica de 39 anos descobriu um tumor cerebral que, segundo médicos, poderia estar crescendo em sua cabeça há mais de 20 anos. A revelação ocorreu após anos convivendo com enxaquecas ocasionais e sintomas que se intensificaram ao longo do tempo.

Nikita Sterling convivia com dores desde os 18 anos, sempre acompanhadas de distúrbios visuais e uma sensação de “pressão intensa” na cabeça. Apesar dos episódios, que ocorriam apenas duas ou três vezes ao ano, ela nunca buscou ajuda médica, acreditando não se tratar de algo grave.

Com o passar dos anos, no entanto, as crises se tornaram mais frequentes e debilitantes. Em alguns momentos, Nikita relatou a sensação de que sua cabeça parecia estar “cheia de água”. Houve episódios tão severos que a professora chegou a desmaiar e acordar em meio ao próprio vômito, assustando o marido, Dean, de 40 anos, e os dois filhos pequenos, Sebastian, de oito, e Florence, de cinco.

Diante da falta de respostas médicas, Nikita gastou 400 euros do próprio bolso em uma ressonância magnética particular, exame que revelou a presença de uma grande massa em seu cérebro. Para os especialistas, o tumor poderia estar se desenvolvendo silenciosamente por duas décadas, sem ela saber.

‌



“Os médicos precisam ouvir seus pacientes e confiar que eles conhecem seus próprios corpos. Eu sei que eles têm pressa e mil coisas para fazer, mas escutar pode ser a diferença entre a vida e a morte”, disse Nikita ao relembrar sua luta para ser ouvida.

Diagnóstico e cirurgia

Os exames confirmaram que a massa se tratava de um meningioma, um tipo de tumor benigno que afeta as meninges, membranas que revestem o cérebro. Apesar de não ser cancerígeno, o crescimento havia causado inchaço e intensa pressão intracraniana, explicando a gravidade dos sintomas.

‌



“Eu desabei quando recebi o resultado. Foi um choque ver o tamanho do tumor e toda aquela substância branca em volta, que estava causando o inchaço. Levei anos para chegar até ali”, contou a britânica.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A paciente foi encaminhada ao King’s College Hospital, em Londres, onde um neurocirurgião recomendou a retirada imediata do tumor. Segundo os médicos, a espera poderia acarretar danos permanentes. O procedimento durou quatro horas e foi realizado no dia 22 de abril, data de aniversário do marido de Nikita.

‌



Após a cirurgia, veio o alívio: o tumor era benigno e havia sido completamente removido. “Foi o melhor resultado possível. Me sinto muito sortuda”, disse Nikita. Apesar da boa recuperação, ela revelou que agora sente fadiga com maior frequência, algo que ainda considera difícil de lidar.

Hoje, as enxaquecas diminuíram significativamente e os sintomas melhoraram. A professora afirmou que pretende retomar suas atividades em sala de aula em setembro, após passar por novos exames de acompanhamento.

Perguntas e Respostas Qual é a história de Nikita Sterling? Nikita Sterling, uma britânica de 39 anos, descobriu que tinha um tumor cerebral que poderia estar crescendo em sua cabeça há mais de 20 anos. Ela convivia com enxaquecas ocasionais e sintomas que se intensificaram ao longo do tempo, mas nunca buscou ajuda médica, acreditando que não era algo grave. Quais eram os sintomas que Nikita enfrentava? Nikita enfrentava dores de cabeça desde os 18 anos, acompanhadas de distúrbios visuais e uma sensação de "pressão intensa" na cabeça. Com o passar dos anos, as crises se tornaram mais frequentes e debilitantes, levando-a a desmaiar em algumas ocasiões. Como Nikita descobriu o tumor? Diante da falta de respostas médicas, Nikita decidiu pagar 400 euros por uma ressonância magnética particular, que revelou a presença de uma grande massa em seu cérebro. Os especialistas indicaram que o tumor poderia estar se desenvolvendo silenciosamente por duas décadas. Qual foi o diagnóstico do tumor? Os exames confirmaram que a massa era um meningioma, um tipo de tumor benigno que afeta as meninges, as membranas que revestem o cérebro. Embora não seja cancerígeno, o tumor causou inchaço e intensa pressão intracraniana, explicando a gravidade dos sintomas. Qual foi a reação de Nikita ao receber o diagnóstico? Nikita ficou em choque ao ver o tamanho do tumor e a substância branca ao redor, que estava causando o inchaço. Ela expressou a frustração de ter levado anos para chegar a esse diagnóstico. O que aconteceu após o diagnóstico? Nikita foi encaminhada ao King's College Hospital, em Londres, onde um neurocirurgião recomendou a remoção imediata do tumor, pois a espera poderia causar danos permanentes. A cirurgia durou quatro horas e foi realizada no dia 22 de abril. Qual foi o resultado da cirurgia? Após a cirurgia, Nikita recebeu a notícia de que o tumor era benigno e havia sido completamente removido. Ela se sentiu sortuda com o resultado, embora tenha notado um aumento na fadiga após o procedimento. Como está a saúde de Nikita atualmente? Atualmente, as enxaquecas de Nikita diminuíram significativamente e seus sintomas melhoraram. Ela planeja retomar suas atividades em sala de aula em setembro, após passar por novos exames de acompanhamento.