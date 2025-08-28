O que se sabe sobre o desfile militar da China que contará com Kim Jong-un e Putin Evento marca 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, com destaque para alinhamento entre China, Coreia do Norte e Rússia Internacional|Do R7 28/08/2025 - 11h26 (Atualizado em 28/08/2025 - 11h26 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A China realizará um desfile militar em 3 de setembro para comemorar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

O evento contará com a presença de Kim Jong-un, Putin e outros 24 líderes mundiais.

O desfile será uma demonstração do poderio militar da China, incluindo novas tecnologias e armas pesadas.

O alinhamento entre China, Coreia do Norte e Rússia se intensifica em meio às tensões com os EUA. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Desfile militar da China reunirá Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un Divulgação/TASS/Xinhua/KCNA

A China realiza na próxima quarta-feira, 3 de setembro, um grande desfile militar em Pequim para comemorar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O evento contará com a presença do líder norte-coreano Kim Jong-un, do presidente russo Vladimir Putin e de outros 24 líderes mundiais, segundo o governo chinês.

A informação de que Kim participará do desfile foi anunciada pelo vice-ministro Relações Exteriores da China, Hong Lei, em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (28), de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).

Esta será a primeira visita do líder norte-coreano ao país desde 2019, quando se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping. A ocasião também será a primeira vez que ele participará de um evento multilateral com outros líderes mundiais desde que assumiu o poder, em 2011.

A China, que possui o segundo maior orçamento militar do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, usará o desfile para demonstrar o avanço tecnológico militar do país. Segundo a AFP, serão exibidos armas pesadas, sistemas hipersônicos de precisão, drones e tecnologias antirrobôs nunca antes apresentados.

‌



O desfile ocorrerá na Praça da Paz Celestial e terá a inspeção das tropas pelo presidente Xi Jinping. Tropas terrestres, esquadrões aéreos e outros equipamentos de combate de alta tecnologia também estarão em exibição.

Alinhamento

Segundo analistas, o evento intensifica o alinhamento entre China, Coreia do Norte e Rússia diante das tensões escaladas com os EUA, que fortalecem laços com Coreia do Sul e Japão.

‌



A Segunda Guerra Mundial, da qual o fim é celebrado no desfile, é referida pela China como a Guerra Antifascista Mundial e a Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa.

Durante as décadas de 1930 e 1940, milhões de chineses morreram na guerra contra o Japão imperial, que se intensificou após o ataque japonês a Pearl Harbor, em 1941, evento que precipitou a entrada dos EUA na Segunda Guerra.

‌



“Manter, consolidar e desenvolver a amizade tradicional entre a China e a Coreia do Norte é uma posição firme do Partido Comunista da China e do governo chinês”, disse Hong Lei durante a coletiva desta quinta.

A Coreia do Norte, que depende economicamente da China – com quem teve 97% do seu comércio externo em 2023, segundo dados chineses – também tem intensificado laços com a Rússia, fornecendo tropas e munição para o conflito na Ucrânia em troca de assistência econômica e militar.

Além de Kim e Putin, líderes de países como Irã, Bielorrússia, Sérvia, Cuba, Indonésia, Mianmar, Paquistão e Malásia também estarão presentes.

Não há expectativa de participação de líderes de grandes países ocidentais, como os EUA, por causa das divergências com a Rússia, especialmente sobre a guerra na Ucrânia, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

