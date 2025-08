Britânica morre vítima de infecção após ter ferida lambida por cachorro June Baxter, de 83 anos, faleceu após desenvolver sepse causada pela bactéria Pasteurella multocida, presente na saliva de cães Internacional|Do R7 01/08/2025 - 10h34 (Atualizado em 01/08/2025 - 10h34 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA June Baxter, uma idosa britânica de 83 anos, morreu de infecção grave após um cachorro lambê-la em um ferimento na perna.

A infecção foi causada pela bactéria Pasteurella multocida, comum na saliva de cães, e evoluiu para sepse.

A idosa foi internada após apresentar sintomas sérios, mas não resistiu ao choque séptico e faleceu em 7 de julho.

June Baxter, de 83 anos, faleceu após desenvolver sepse causada por lambida de cachorro Reprodução/Facebook

Casos de infecções por essa bactéria são raros, mas podem ser graves, especialmente em pessoas com saúde debilitada.

June Baxter, de 83 anos, faleceu após desenvolver sepse causada por lambida de cachorro Reprodução/Facebook

Uma idosa de 83 anos, identificada como June Baxter, morreu neste mês vítima de uma infecção grave causada por uma bactéria presente na saliva de um cachorro, que havia lambido um ferimento na perna dela. O caso ocorreu em Norfolk, na Inglaterra.

No dia 29 de junho, June, uma ex-secretária jurídica aposentada, sofreu um corte na perna enquanto usava um vaso sanitário em sua casa. Sozinha no momento do acidente, ela acionou uma campainha de chamada comunitária, que alertou sua neta, Caitlan Allin, sua principal cuidadora.

Ao chegar no local, Caitlan encontrou o cão da família lambendo o ferimento da avó, de acordo com a investigação, que é conduzida pelo Tribunal do Legista local, segundo o jornal britânico The Mirror.

Paramédicos foram rapidamente chamados e trataram o ferimento, fazendo curativos e reposicionando a pele com pinças. Só que, apesar da intervenção imediata, a saúde de June piorou.

No dia seguinte, ela relatou à neta que se sentia mal e foi internada no Hospital Universitário de Norfolk e Norwich em 1º de julho.

Bactéria em saliva de cachorros

Exames laboratoriais realizados no hospital identificaram a presença da bactéria Pasteurella multocida no ferimento de June. Essa bactéria, comum na boca de animais domésticos como cães e gatos, pode causar infecções graves, especialmente em pessoas com a saúde debilitada, como era o caso da idosa.

O quadro evoluiu para uma celulite (infecção na pele) e, posteriormente, para sepse, uma resposta inflamatória sistêmica que comprometeu órgãos como rins, fígado e coração da mulher.

Apesar dos esforços da equipe médica, June morreu no último dia 7 devido a um choque séptico. A legista Johanna Thompson, responsável pela investigação, classificou o óbito como “morte acidental”.

“A Sra. Baxter era uma mulher determinada, mas estava com a saúde debilitada. O quadro infeccioso teve início após a exposição da ferida à saliva do cachorro, o que levou à sepse e ao falecimento”, disse Thompson em uma audiência realizada no dia 22.

Casos de morte por infecções causadas pela Pasteurella multocida devido a lambidas de animais são raros, mas podem ocorrer, especialmente em pessoas com sistema imunológico comprometido.

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), feridas expostas a mordidas ou lambidas de animais devem ser imediatamente higienizadas e avaliadas por profissionais de saúde para evitar complicações.

O governo britânico explica que a pasteurelose, infecção causada por essa bactéria, geralmente se manifesta como uma infecção local, mas pode evoluir para quadros graves, como abscessos, artrite séptica, osteomielite, meningite ou infecções respiratórias, sobretudo em pacientes com condições de saúde preexistentes.

Especialistas recomendam lavar bem qualquer ferida exposta ao contato com animais e procurar atendimento médico o mais rápido possível. A limpeza cuidadosa e o acompanhamento profissional são essenciais para prevenir infecções que, em casos raros, podem ser fatais.

