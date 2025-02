Caçadores de relíquias encontram espada romana de 2 mil anos na Polônia Descoberta acidental em floresta revela artefato raro ligado a possíveis rituais fúnebres da Idade do Ferro Internacional|Do R7 24/02/2025 - 09h49 (Atualizado em 24/02/2025 - 09h49 ) twitter

Spatha, arma típica da infantaria romana, foi encontrada quebrada em três partes Reprodução/Facebook/Stowarzyszenie Inventum

Dois caçadores de relíquias fizeram uma descoberta surpreendente enquanto exploravam as florestas do Planalto Jurássico, no sul da Polônia, com detectores de metais. Inicialmente, eles procuravam vestígios da Segunda Guerra Mundial, mas a dupla encontrou algo bem mais antigo e raro: uma espada romana de cerca de dois mil anos.

O artefato, identificado como uma spatha -- arma típica da infantaria romana --, foi encontrado quebrado em três partes, sugerindo que ele talvez tenha sido usado em um ritual de sepultamento.

A descoberta ocorreu em uma floresta próxima à região de Cracóvia-Częstochowa, área historicamente associada à cultura Przeworsk, uma sociedade da Idade do Ferro que floresceu entre os séculos III e V d.C. na atual Polônia.

Os responsáveis pela descoberta, Rafal Proszowski e Mariusz Lamp, divulgaram o achado em uma publicação no Facebook no início deste mês, por meio da associação história INVENTUM, da qual fazem parte.

Niesamowite odkrycie na północnej Jurze: rzymski miecz sprzed około 2000 lat Pierwsze tygodnie 2025 roku przyniosły... Publicado por Stowarzyszenie Inventum em Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025

Segundo a associação, a espada foi enviada para o Museu de Częstochowa para análise e preservação. Agora, os especialistas estimam que o artefato remonte ao terceiro ou quarto século d.C. e acreditam que ele possa reforçar evidências da presença dos vândalos, grupo ligado à cultura Przeworsk, na região durante o período de influência romana.

Descoberta por acaso

“Nunca havíamos encontrado algo assim antes”, disse Proszowski ao jornal polônes Gazeta Wyborcza. Além da espada, ele e o colega também desenterraram um machado e esporas medievais em ótimo estado de conservação.

As imagens do achado compartilhadas pela associação nas redes sociais destacam a possibilidade de a espada ser mais uma prova da interação entre a cultura Przeworsk e o mundo romano, como apontam historiadores.

Parte de machado encontrado acidentalmente por caçadores de relíquias em floresta da Polônia Reprodução/Facebook/Stowarzyszenie Inventum

A espada, com marcas que sugerem exposição ao fogo, alimenta a hipótese de ter sido usada em um rito fúnebre, prática comum entre os guerreiros da cultura Przeworsk. Essa sociedade, influenciada por grupos como os celtas e os vândalos, frequentemente cremavam seus mortos e depositavam armas quebradas em sepulturas.

Apesar de não ser a primeira evidência da presença dessa cultura na área -- o Museu de Częstochowa já possui itens como pontas de lança e cerâmicas do período romano --, o achado é considerado excepcional pela raridade e pelo estado de preservação.