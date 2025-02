‘Canal continuará a pertencer ao Panamá’, responde presidente panamenho a Trump Declaração surge após novo presidente dos EUA anunciar durante discurso de posse que vai “retomar o controle” do Canal do Panamá Internacional|Do R7 20/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 17h27 ) twitter

‘Canal continuará a pertencer ao Panamá’, responde presidente panamenho a Trump Divulgação/Ministério das Relações Exteriores do Panamá

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, divulgou uma nota se opondo às declarações feitas por Donald Trump durante sua cerimônia de posse nesta segunda-feira (20), na qual disse que os Estados Unidos vão “retomar o controle” do Canal do Panamá .

Em comunicado oficial, também divulgado na rede social X (antigo Twitter), Mulino rejeitou categoricamente as palavras do novo presidente norte-americano, reafirmando a soberania panamenha sobre o Canal e destacando sua importância histórica e econômica.

“Em nome da República do Panamá e do seu povo, devo rejeitar de forma abrangente as palavras delineadas pelo presidente Donald Trump sobre o Panamá e o seu Canal, no seu discurso inaugural”, declarou Mulino.

O líder panamenho relembrou no comunicado que o Canal foi transferido ao seu país em 1999, após décadas de luta que culminaram nos acordos Torrijos-Carter, assinados em 1977. Desde então, o Panamá tem administrado e expandido o Canal de forma independente e responsável, servindo ao comércio global, incluindo os Estados Unidos.

‌



“O Canal é e continuará a pertencer ao Panamá, e sua administração continuará sob o controle panamenho no que diz respeito à sua neutralidade permanente. Não há presença de nenhuma nação no mundo que interfira na nossa administração”, completou.

‌



Mulino também destacou a importância do diálogo como meio de resolver divergências e afirmou que a relação entre Panamá e Estados Unidos deve ser pautada no respeito mútuo e na história de cooperação entre os dois países.

“Exercitaremos o direito que nos protege, a base jurídica do Tratado, a dignidade que nos distingue e a força que o Direito Internacional nos dá como forma ideal de gerir as relações entre países e, sobretudo, entre países aliados e amigos”, escreveu o presidente.

‌



Discurso de Trump

Em seu primeiro discurso como presidente empossado dos EUA nesta segunda-feira, Trump voltou a afirmar que irá mudar o nome do Golfo do México e retomar o controle do Canal do Panamá.

“Vamos mudar para Golfo da América e vamos restaurar o nome de um grande presidente, William McKinley. [...] O presidente McKinley fez o nosso país muito rico, através de tarifas e talento. Ele era um homem de negócios natural e deu a Roosevelt o dinheiro para muitas das grandes obras que fez, incluindo o Canal do Panamá”, disse.

O republicano ainda citou uma quebra de promessa do Panamá, a quem o Canal teria sido “dado”. “A ideia do nosso trato foi violada, e os navios e embarcações americanas estão sendo supercobrados e não tratados de maneira justa”, declarou.