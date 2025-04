Canadá antecipa debate eleitoral para que pessoas possam assistir a jogo de hóquei Além da paixão nacional pelo esporte, medida busca garantir audiência para compromisso antes da eleição de 28 de abril Internacional|Do R7 16/04/2025 - 13h04 (Atualizado em 16/04/2025 - 13h04 ) twitter

O Montreal Canadiens é um dos principais times canadenses de hóquei no gelo Divulgação/Montreal Canadiens

Um dos debates eleitorais do Canadá, que será realizado nesta quarta-feira (16), foi antecipado em duas horas para não coincidir com um jogo decisivo do Montreal Canadiens, um dos principais times canadenses de hóquei no gelo.

A partida entre Canadiens e Carolina Hurricanes ocorre às 20h (no horário de Brasília), em Montreal, e vale uma vaga para o mata-mata da NHL, a principal liga de hóquei no gelo do mundo.

O debate em língua francesa, que reúne cinco líderes partidários antes da eleição nacional de 28 de abril, estava inicialmente programado para às 21h (horário de Brasília), bem no meio do jogo.

Após pressão de líderes políticos, a Comissão de Debates dos Líderes e a Radio-Canada decidiram remarcar o evento para às 19h, reconhecendo “a paixão dos canadenses pelo hóquei”.

‌



“Os cidadãos poderão acompanhar este momento crucial da campanha eleitoral e também os períodos decisivos do jogo que podem colocar o Montreal Canadiens nos playoffs”, disse a comissão em comunicado.

A mudança foi impulsionada por pedidos de Jagmeet Singh, líder do NDP, e Yves-François Blanchet, líder do Bloco Quebequense.

‌



Singh disse que o conflito de horários poderia fazer o sistema político parecer “desfasado” e reduzir a audiência do único debate em francês da campanha. “O hóquei está no nosso sangue”, afirmou.

Apesar de inusitada, esta não é a primeira vez que o hóquei interfere na política canadense. Em 2011, um debate foi adiado por causa de um jogo dos Canadiens, a pedido do então líder do Bloco Quebequense, Gilles Duceppe.

‌



A eleição de abril marcará a primeira disputa em uma década sem o ex-primeiro-ministro liberal Justin Trudeau. O atual premiê, Mark Carney, ex-governador do Banco da Inglaterra, enfrenta o conservador Pierre Poilievre, entre outros líderes, em uma campanha acirrada.

Além do debate em francês, os candidatos participarão de um segundo debate, em inglês, ainda esta semana.

