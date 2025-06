Carro ‘voa’ após asfalto ceder por calor extremo nos EUA; assista Onda de calor em Missouri provoca deformações em estradas, lançando veículo ao ar; ninguém se feriu Internacional|Do R7 24/06/2025 - 16h05 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h05 ) twitter

Deformação do asfalto fez carro 'decolar' nos Estados Unidos Reprodução/X/@accuweather

Uma onda de calor extremo que atinge a região de Cape Girardeau, no estado de Missouri, nos Estados Unidos, fez com que uma estrada cedesse repentinamente. Um carro chegou a “voar” por causa da deformação do asfalto no domingo (22).

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que o veículo “decola” depois de passar sobre a falha na via pública (assista abaixo).

O autor do vídeo, Albert Blackwell, disse ao serviço de notícias Storyful que, inicialmente, estava filmando uma pequena protuberância na Siemers Drive, a via em questão, que fica na parte oeste de Cape Girardeau.

Ele buscava um ângulo melhor quando a estrada “explodiu” de forma inesperada. “Quando voltei para pegar um ângulo frontal dos carros passando pela elevação menor, a estrada subiu mais de 45 centímetros, fazendo um carro voar”, descreveu Blackwell.

‌



O Departamento de Transportes de Missouri (MoDOT) disse à emissora Fox News que o calor extremo pode causar rachaduras, curvaturas ou deformações no pavimento. Segundo o órgão, a infiltração de umidade em rachaduras existentes, combinada com as altas temperaturas, torna o asfalto mais frágil, levando a expansões e rupturas.

“Nunca sabemos ao certo quando ou onde uma deformação no pavimento pode ocorrer, mas, quando fica quente, há potencial em todos os lugares”, informou o MoDOT.

‌



Video captured the moment a road buckled and sent a car flying as a heatwave impacted Missouri on Sunday. pic.twitter.com/wPVLrk3XZY — AccuWeather (@accuweather) June 23, 2025

As autoridades locais confirmaram que duas estradas, incluindo a Siemers Drive, cederam devido à onda de calor, segundo um comunicado publicado pela prefeitura de Cape Girardeau no Facebook.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Cape Girardeau informou ao jornal USA Today que não houve feridos no incidente. “Os motoristas devem usar cinto de segurança e, se notarem algo incomum na estrada, entrar em contato com a polícia local o mais rápido possível”, reforçou.

‌



A prefeitura alertou que, com a previsão de temperaturas elevadas ao longo da semana, novos incidentes podem ocorrer.

Onda de calor

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla em inglês) emitiu um alerta de calor para Cape Girardeau. O aviso de “risco extremo de calor” permanece em vigor até às 19h de sexta-feira (27).

Dezenas de milhões de pessoas, de Kansas a Maine, enfrentam condições de calor e umidade recordes, segundo o NWS. O serviço meteorológico também alertou que doenças relacionadas ao calor aumentam significativamente durante essas condições extremas.

