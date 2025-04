Carta escrita por sobrevivente do Titanic é arrematada por R$ 2 milhões em leilão Autor da mensagem sobreviveu ao desastre ao saltar no mar e se apoiar em um bote dobrável Internacional|Do R7 27/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 02h00 ) twitter

Carta foi arrematada por um colecionador particular dos Estados Unidos Divulgação/Henry Aldridge & Son

Um cartão escrito pelo sobrevivente Archibald Gracie a bordo do Titanic, dias antes do naufrágio, foi vendido no sábado (26) por 300 mil libras (cerca de R$ 2,2 milhões) em um leilão na Inglaterra.

Datada de 10 de abril de 1912, a nota foi enviada ao tio-avô do sobrevivente e traz uma avaliação cautelosa do transatlântico. “É um belo navio, mas esperarei o fim da minha viagem antes de julgá-lo”, escreveu Gracie, passageiro de primeira classe. Cinco dias depois, em 15 de abril, o Titanic naufragou a cerca de 650 quilômetros a sudeste da Ilha de Terra Nova, no Canadá.

A carta foi arrematada por um colecionador particular dos Estados Unidos, segundo a casa de leilões Henry Aldridge & Son, em Wiltshire. O valor superou com folga a estimativa inicial de 60 mil libras (cerca de R$ 450 mil).

Considerada a única carta conhecida escrita por Gracie a bordo do Titanic, o item foi descrito pelo leiloeiro Andrew Aldridge como uma “peça excepcional de museu”.

‌



Gracie sobreviveu ao desastre ao saltar no mar e se apoiar em um bote dobrável virado, sendo posteriormente resgatado pelo navio RMS Carpathia. Ao retornar a Nova York, ele escreveu “A Verdade sobre o Titanic”, relato considerado um dos mais detalhados sobre a tragédia. Gracie, no entanto, não se recuperou totalmente da hipotermia sofrida e morreu no final de 1912.

A carta possui o carimbo postal de Queenstown, na Irlanda, uma das duas paradas feitas pelo Titanic antes de afundar, matando cerca de 1.500 pessoas.

