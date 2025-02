Aurora boreal pode ter contribuído para o naufrágio do Titanic; entenda Pesquisa aponta que tempestade solar na noite de 1912 interferiu em bússolas e comunicações, influenciando o trágico destino do navio Internacional|Do R7 28/02/2025 - 09h48 (Atualizado em 28/02/2025 - 09h54 ) twitter

Imagens impressionantes, feitas a partir de escaneamento digital em tamanho real e divulgadas em 2023, mostram os destroços do Titanic como nunca se viu Divulgação/Atlantic Productions/Magellan

Mais de um século após o naufrágio do RMS Titanic, um dos desastres marítimos mais famosos da história, novas teorias continuam a surgir sobre os fatores que levaram à tragédia. Agora, uma hipótese diz que uma aurora boreal, visível naquela noite gelada, pode ter desempenhado um papel crucial no acidente.

A ideia é sugerida por um estudo publicado em 2020 pela meteorologista independente Mila Zinkova no periódico Weather, da Sociedade Meteorológica Real, uma das principais entidades do mundo em pesquisa de clima e tempo.

A pesquisa propõe que uma tempestade solar, responsável pelo espetáculo das luzes do norte, gerou perturbações geomagnéticas que afetaram os sistemas de navegação e comunicação do Titanic, que colidiu com um iceberg às 23h40 de 14 de abril de 1912. Mais de 1.500 das 2.240 pessoas a bordo morreram.

Segundo Zinkova, a interação do vento solar com a magnetosfera terrestre teria interferido nas bússolas do navio. Uma alteração de apenas 0,5 grau na trajetória, causada por essa influência, poderia ter sido suficiente para colocar o Titanic no caminho fatal do iceberg.

Além disso, a atividade geomagnética pode ter comprometido os sinais de socorro enviados após a colisão. Relatos da época indicam que o navio La Provence, apesar de estar próximo, nunca recebeu o pedido de ajuda, enquanto o SS Mount Temple captou o sinal, mas sua resposta não chegou ao Titanic.

Inicialmente, entusiastas de rádio amador foram responsabilizados por interferências, mas o estudo sugere que a tempestade solar foi um fator mais significativo.

Um testemunho que reforça a teoria vem do segundo oficial do RMS Carpathia, James Bisset, que liderou o resgate de sobreviventes. Em seu diário, ele registrou: “Não havia lua, mas a aurora boreal brilhava como raios de luar disparando do horizonte norte.” A presença do fenômeno no céu foi confirmada por sobreviventes e outras testemunhas, alinhando-se com os dados meteorológicos analisados por Zinkova.

Embora a velocidade do navio, as condições adversas do mar e falhas humanas, como a desatenção a avisos de icebergs, sejam fatores amplamente reconhecidos no desastre, a influência da aurora boreal adiciona uma nova camada à narrativa.

“As luzes em si não guiaram o Titanic ao iceberg, mas a tempestade solar pode ter alterado sutilmente seu curso e dificultado a comunicação”, explica a pesquisadora no estudo.

Tecnologia moderna contra riscos espaciais

Hoje, os avanços tecnológicos minimizam os riscos que tempestades geomagnéticas representavam na era do Titanic. Navios modernos utilizam GPS e sistemas de navegação por satélite, muito mais precisos que as antigas bússolas magnéticas, com backups para eventuais interrupções causadas por tempestades solares.

Agências como a Nasa,a agência espacial dos Estados Unidos, e a NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA), monitoram a atividade solar em tempo real, emitindo alertas que permitem ajustes em rotas marítimas.

Além disso, embarcações atuais contam com blindagem eletromagnética para proteger equipamentos eletrônicos e sistemas de comunicação avançados, como rádio via satélite e sinais de emergência automatizados. Essas medidas garantem que fenômenos como a aurora boreal, embora ainda impressionantes, não representem mais uma ameaça significativa à navegação.