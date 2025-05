Cidades da Espanha entram em estado de alerta devido às fortes tempestades de granizo

Tempestades de granizo colocaram cidades da Espanha em estado de alerta, na quinta-feira (8). O impacto das pedras de gelo foi tão forte que cobriu as ruas, deixando-as brancas. Os meteorologistas ressaltam que o tempo segue instável, com chuvas intensas, ventos e a ocorrência de neve ao longo do dia em algumas regiões do país.