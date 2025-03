Cheia de rio na Espanha destrói ponte do século XV; veja vídeo Neste domingo (23), dez das 19 regiões da Espanha estavam sob alerta laranja e amarelo, devido aos riscos de chuva forte Internacional|Do R7 23/03/2025 - 19h39 (Atualizado em 23/03/2025 - 19h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Última restauração da ponte ocorreu em 2002, conforme informações da Prefeitura de Talavera de la Reina Divulgação/Polícia Nacional da Espanha

A cheia do rio Tajo causou o colapso parcial de uma ponte romana em Talavera de la Reina, na província de Toledo, centro da Espanha. O incidente, ocorrido na noite de sábado (22), destruiu parte da estrutura de sustentação da ponte e não deixou feridos.

Construída no final do século XV, a ponte foi feita sobre fundações de uma estrutura romana. A última restauração do local ocorreu em 2002, conforme informações da Prefeitura de Talavera de la Reina.

La Unidad Área de @policia siempre vigilante, nos ofrece estas imágenes de los ríos Alberche y #Tajo a su paso por #Talavera esta mañana



Mantén la precaución, no te acerques a los cauces de los ríos, seguimos alerta pic.twitter.com/3FYMeCWVts — Policía Nacional (@policia) March 23, 2025

O governo da província está em alerta devido ao crescimento dos níveis de diversos rios da região, situação agravada por três semanas consecutivas de chuvas intensas e nevascas. A tempestade conhecida como “Martinho”, que atingiu o país no final de semana, é a quarta a provocar fortes precipitações no período.

Além da cheia, a situação em cidades como Ávila, Toledo e Segóvia é crítica. A elevação dos rios é resultado de uma combinação de chuvas, derretimento da neve e transbordamentos de reservatórios que precisaram liberar grandes volumes de água.

‌



De acordo com a Confederação Hidrográfica do Tejo, 19 barragens na bacia do rio Tajo liberaram quantidades significativas de água para controlar o aumento do nível do rio.

A tempestade anterior, conhecida como “Laurence”, causou a morte de três pessoas e o desaparecimento de uma quarta na região da Andaluzia, no sul do país. No sábado, a queda de três montanhistas no pico de Moncayo, no nordeste da Espanha, também foi atribuída às condições climáticas adversas.

Neste domingo (23), dez das 19 regiões da Espanha estavam sob alerta laranja e amarelo, devido aos riscos de chuva forte, neve, ventos intensos e mar agitado ao longo da costa.