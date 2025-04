China lança missão espacial tripulada nesta quinta; saiba o que vai acontecer Lançamento, o 35º tripulado do país, leva astronautas à estação Tiangong para experimentos inovadores Internacional|Do R7 24/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 02h00 ) twitter

Da esquerda para a direita, os astronautas chineses Wang Jie, Chen Dong e Chen Zhongrui Divulgação/Liu Fang/Xinhua

A missão Shenzhou-20, que levará três astronautas da China à estação espacial Tiangong para uma estadia de seis meses, será lançada nesta quinta-feira (24). A decolagem ocorre às 17h17, no horário de Pequim (6h17, em Brasília).

O evento é mais um passo rumo ao ambicioso objetivo do país de realizar uma missão tripulada à Lua ainda nesta década.

O lançamento será realizado a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, utilizando o foguete Longa Marcha-2F Y20. A tripulação, comandada pelo experiente Chen Dong, de 46 anos, inclui Chen Zhongrui, ex-piloto da força aérea, e Wang Jie, engenheiro estreante em missões espaciais.

Chen Dong se tornou em 2022 o primeiro astronauta chinês a passar mais de 200 dias em órbita. Esta será a terceira viagem dele ao espaço.

‌



A missão Shenzhou-20, a 35ª do programa tripulado do país, substituirá a tripulação da Shenzhou-19, que retorna ao local de pouso de Dongfeng, no norte da China, em 29 de abril. Durante o evento, os astronautas realizarão experimentos científicos, atividades extraveiculares e testes de entrada e saída de carga.

Experimentos inovadores no espaço

Novos trajes espaciais da China para pouso na Lua foram divulgados em setembro de 2024 Divulgação/Xinhua

Pela primeira vez, uma missão da China levará planárias — organismos aquáticos conhecidos por sua capacidade de regeneração — para experimentos no espaço.

‌



Segundo Lin Xiqiang, vice-diretor da CMSA (Agência Espacial Tripulada da China), os estudos com planárias, peixes-zebra e estreptomicetos podem trazer avanços para lidar com danos causados pelo ambiente espacial.

“Os resultados podem ajudar a resolver problemas relacionados à saúde no espaço”, afirmou Lin em uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (23), segundo a Xinhua, a agência de notícias estatal da China.

‌



O “sonho espacial” chinês

Sob a liderança do presidente Xi Jinping, a China intensificou investimentos bilionários em seu programa espacial, buscando rivalizar com potências como Estados Unidos e Rússia.

Além da missão lunar planejada para esta década, o país pretende construir uma base na Lua. “O desenvolvimento da missão tripulada à Lua está progredindo sem grandes contratempos”, disse um comunicado da CMSA.

A data da nova missão coincide com o Dia do Espaço da China, comemorado nesta quinta-feira. Ele celebra o lançamento do primeiro satélite do país, o Dongfanghong-1, em 1970, e adiciona um simbolismo especial à missão.

