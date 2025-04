China leiloa cem toneladas de crocodilos vivos por R$ 3,2 milhões em operação inusitada Leilão faz parte de uma tentativa de liquidar ativos de uma companhia falida Internacional|Do R7 12/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/04/2025 - 02h00 ) twitter

Essa não é a primeira tentativa do tribunal de vender os crocodilos Reprodução/X - @PDChina

Um tribunal em Shenzhen, na China, está promovendo um leilão inusitado de 100 toneladas de crocodilos vivos, avaliados em 4 milhões de yuans (cerca de R$ 3,2 milhões).

A venda, que ocorre pela Plataforma Judicial de Leilões da Alibaba, exige que os compradores retirem pessoalmente os animais, o que tem gerado apreensão e afastado potenciais interessados. Até o momento, mais de 4 mil pessoas visualizaram a página do leilão, mas ninguém se inscreveu para participar.

Os crocodilos pertenciam à Guangdong Hongyi Crocodile Industry Company, fundada em 2005 por Mo Junrong, conhecido como o “Deus dos Crocodilos”. A empresa, que chegou a registrar um capital de mais de 50 milhões de yuans (cerca de US$ 7 milhões), entrou em colapso financeiro, levando ao confisco dos ativos pela justiça. O tribunal, então, iniciou a tentativa de liquidar os ativos da companhia por meio do leilão.

Essa não é a primeira tentativa do tribunal de vender os crocodilos. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram realizados dois leilões, ambos com lances iniciais de 5 milhões e 4 milhões de yuans, respectivamente, mas fracassaram.

‌



O atual leilão, que foi lançado oficialmente no dia 10 de março e segue até 9 de maio, é mais uma tentativa de colocar fim ao impasse financeiro da empresa falida.

Os interessados em participar devem estar cientes de que, caso não cumpram as exigências após o arremate, o tribunal reterá um depósito de 300 mil yuans (R$ 240 mil) como penalidade.

‌



O leilão de crocodilos é apenas o mais recente exemplo de vendas inusitadas realizadas por tribunais chineses. Em setembro de 2023, por exemplo, um tribunal de Yancheng, na província de Jiangsu, leiloou uma garrafa de refrigerante que pertencia a um milionário falido.

