China reivindica 100 milhões de toneladas de petróleo no mar Meridional Descoberta ocorre em meio a disputas com outros países do Pacífico pela região petrolífera Internacional|Do R7 01/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O mar da China Meridional é reconhecido por seu potencial em hidrocarbonetos, mas ainda é pouco explorado devido a disputas territoriais Divulgação/CNOOC

A China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) anunciou a descoberta de um campo de petróleo no Mar da China Meridional com reservas comprovadas superiores a 100 milhões de toneladas, informou a mídia estatal chinesa nesta segunda-feira (31).

O campo petrolífero Huizhou 19-6 está localizado a cerca de 170 quilômetros de Shenzhen, na província de Guangdong, sul da China. De acordo com a Agência de Notícias Xinhua, a perfuração de teste do local gerou uma produção diária de 413 barris de petróleo bruto e 68 mil metros cúbicos de gás natural.

A CNOOC informou em comunicado que o poço de descoberta foi perfurado a uma profundidade de 5.415 metros, considerada uma “camada ultraprofunda”, enfrentando altas temperaturas e pressões.

O Mar da China Meridional é reconhecido por seu potencial em hidrocarbonetos, mas ainda é pouco explorado devido a disputas territoriais. No entanto, a maioria das reservas já descobertas está localizada em áreas não contestadas, segundo a Administração de Informação de Energia dos EUA.

‌



A China reivindica quase toda a região, sobrepondo-se às reivindicações territoriais das Filipinas, Malásia, Taiwan, Vietnã e Brunei. Em 2016, um tribunal arbitral internacional invalidou as reivindicações chinesas, mas Pequim ignorou a decisão.

Tensões militares aumentam na região

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O anúncio da descoberta ocorreu poucos dias após o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, se reunir com seu homólogo filipino, Gilberto Teodoro Jr., e com o presidente Ferdinand Marcos Jr., em Manila.

‌



Durante o encontro, Hegseth reafirmou o compromisso de Washington com a defesa das Filipinas e anunciou o envio de equipamentos militares avançados para conter ameaças na região, incluindo a “agressão chinesa”.

“A dissuasão é necessária em todo o mundo, mas especialmente nesta região, considerando as ameaças da China”, disse Hegseth.

‌



Na mesma data, os EUA, o Japão e as Filipinas realizaram exercícios navais conjuntos próximos ao disputado Scarborough Shoal. Segundo relatos, um navio militar chinês monitorou as manobras à distância e, em determinado momento, uma fragata chinesa tentou se aproximar da área onde as operações ocorriam.

Diante da movimentação, uma fragata filipina emitiu um alerta de rádio para que o navio chinês mantivesse distância. Pela primeira vez desde o início desses exercícios, conhecidos como Atividade Cooperativa Marítima Multilateral, um grupo de jornalistas filipinos acompanhou as operações no mar.

Em resposta, a China anunciou que também conduziu uma patrulha militar no Mar da China Meridional na sexta-feira (28), elevando ainda mais as tensões na região.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp