Apoio de Rússia e China ao Irã pode escalar para uma guerra; veja análise

“ Rússia e China já se manifestaram que nada poderá acontecer com o Irã, nenhuma negociação, nenhum ataque poderá acontecer sem negociações anteriores com Beijing e Moscou”, explica Ricardo Cabral, analista de relações internacionais, geopolítica e conflitos internacionais, para o Conexão Record News desta sexta-feira (21). O analista comenta também, que agora o irã tem um respaldo internacional, com tratados fechados com Putin e Xi Jinping.



As sirenes de alerta de bombardeio voltaram a soar em Israel nesta quinta-feira (20), o país foi alvo de ataques do grupo terrorista Hamas e dos rebeldes Houthis do Iêmen Essa é a primeira vez que o Hamas lançou ataques contra Israel desde que as conversas do cessar-fogo não avançaram.



Na Faixa de Gaza, dois chefes do Hamas e um da Jihad Islâmica foram mortos nos bombardeios , as forças israelenses também atacaram alvos terroristas no leste do Líbano. Com a volta dos combates em Gaza, o conselho de segurança das Nações Unidas se reuniram em Nova Iorque.



Autoridades de Israel, vão viajar aos Estados Unidos para conversar sobre o Irã, que apoia grupos terroristas contra o país, as atitudes iranianas também preocupam o bloco europeu.