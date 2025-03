China executa quatro canadenses por crimes relacionados a drogas Execuções, que ocorreram apesar de pedidos de clemência do Canadá, agravam relações diplomáticas entre os dois países Internacional|Do R7 20/03/2025 - 11h23 (Atualizado em 20/03/2025 - 11h23 ) twitter

Bandeira do Canadá no topo da embaixada canadense em Pequim, na China Divulgação/Embaixada do Canadá na China

Quatro cidadãos canadenses foram executados na China no início deste ano por acusações relacionadas a crimes de drogas, disseram autoridades do Canadá nesta quinta-feira (20). As execuções, todas de pessoas com dupla cidadania, intensificaram as tensões já frágeis entre Ottawa e Pequim.

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, disse que acompanhou os casos “muito de perto” por meses e que, junto ao ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, tentou impedir as execuções.

“Condeno veementemente essas ações e continuaremos pedindo clemência para outros canadenses em situações semelhantes”, disse Joly na quarta-feira (19), segundo a BBC.

A porta-voz do Departamento de Assuntos Globais do Canadá, Charlotte MacLeod, reforçou a posição do país. “O Canadá pediu repetidamente clemência nos mais altos níveis e segue firme em sua oposição à pena de morte em todos os casos, em todos os lugares”.

A China, por sua vez, defendeu as execuções. O Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou nesta quinta-feira que agiu “de acordo com a lei”, enquanto a embaixada chinesa no Canadá declarou que havia “evidências sólidas e suficientes” dos crimes.

“A China é um país de estado de direito. Quem violar nossas leis será responsabilizado”, disse a embaixada em comunicado ao jornal canadense The Globe and Mail, segundo a Al Jazeera.

Pequim também pediu que o Canadá respeite sua “soberania judicial” e “pare de fazer comentários irresponsáveis”.

Embora a China não reconheça dupla cidadania e mantenha uma postura rígida contra crimes de drogas, a aplicação da pena de morte a estrangeiros é considerada rara, de acordo com a BBC.

Grupos de direitos humanos estimam que o país tenha uma das maiores taxas de execução do mundo , embora os números oficiais sejam mantidos em segredo. Cerca de 100 canadenses estão detidos no país asiático, muitos por crimes de drogas, segundo a imprensa local.

Relações frágeis

As relações entre Canadá e China estão estremecidas desde 2018, quando Ottawa deteve a executiva da Huawei, Meng Wanzhou, a pedido dos EUA. Em retaliação, Pequim prendeu dois canadenses, que foram liberados mais tarde.

Desde então, episódios como a condenação à morte de Robert Schellenberg, em 2019, por tráfico de drogas, e alegações de interferência chinesa nas eleições canadenses, negadas por Pequim, agravaram o cenário.

Recentemente, Pequim anunciou tarifas sobre produtos agrícolas canadenses depois que Ottawa taxou veículos elétricos, aço e alumínio produzidos pelo país asiático. Ambos também aplicaram taxações contra os Estados Unidos após o tarifaço de Donald Trump .

