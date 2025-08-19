Cientistas descobrem porcos com carne ‘azul neon’ que podem ser venenosos Solução química utilizada para o controle de ratos, camundongos e esquilos está alterando a coloração da carne suína Internacional|Do R7 19/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Porcos selvagens na Califórnia foram encontrados com carne azul fluorescente.

A cor anômala está associada ao contato com difacinona, um veneno para pragas.

Animais contaminados oferecem riscos a predadores e humanos, pois a toxina persiste após o cozimento.

Autoridades alertam caçadores a evitar e relatar porcos com pigmentação azul. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Moradores têm encontrado porcos com carne azul brilhante desde 2015 GlendilTEK/imgur

Caçadores e moradores da Califórnia, nos Estados Unidos, soaram o alarme após encontrarem porcos selvagens com carne e gordura em tom azul fluorescente. As autoridades locais pedem que a população não consuma os animais contaminados e investigam a origem da anomalia.

O Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia (CDFW) informou que a coloração incomum está relacionada ao contato com difacinona, uma solução química utilizada para o controle de ratos, camundongos e esquilos. O produto, altamente restrito no estado desde 2024, causa hemorragias internas e pode afetar espécies que ingerem a substância de forma direta ou indireta.

De acordo com o CDFW, porcos selvagens que se alimentaram da isca ou de roedores envenenados podem acumular a toxina nos tecidos. O risco não se limita a essa espécie e pode atingir veados, ursos e aves. A ingestão de carne contaminada por predadores, incluindo humanos, também representa ameaça, já que os resíduos permanecem ativos mesmo após o cozimento.

Ryan Bourbour, coordenador de investigações de pesticidas do CDFW, alertou que caçadores devem evitar o consumo de qualquer animal com sinais de pigmentação azul e relatar os casos às autoridades. Segundo um estudo de 2018, 8,3% dos porcos selvagens analisados na Califórnia já apresentavam resíduos de difacinona.

O fenômeno não é inédito. Em 2015, moradores de Morgan Hill divulgaram imagens de um porco abatido com gordura azul fluorescente espalhada por todo o corpo.

Especialistas reforçam que a exposição aos produtos químicos ameaça não apenas os animais de caça, mas toda a cadeia alimentar. As autoridades mantêm o alerta em vigor no Condado de Monterey e recomendam cautela diante de qualquer sinal de carne azul nos animais abatidos.

Porcos com carne azul brilhante são vistos desde 2015 GlendilTEK/imgur

Perguntas e respostas

O que foi descoberto na Califórnia sobre porcos selvagens? Caçadores e moradores da Califórnia encontraram porcos selvagens com carne e gordura em tom azul fluorescente. As autoridades locais alertam a população para não consumir esses animais contaminados e estão investigando a origem da anomalia. Qual é a causa da coloração azul na carne dos porcos? A coloração incomum está relacionada ao contato com a difacinona, uma solução química utilizada para o controle de ratos, camundongos e esquilos. Este produto, que é altamente restrito na Califórnia desde 2024, pode causar hemorragias internas e afetar diversas espécies que ingerem a substância. Quais animais estão em risco devido à difacinona? Porcos selvagens que se alimentaram de iscas ou roedores envenenados podem acumular a toxina nos tecidos. O risco não se limita apenas aos porcos, mas também pode afetar veados, ursos e aves. A ingestão de carne contaminada por predadores, incluindo humanos, representa uma ameaça, pois os resíduos permanecem ativos mesmo após o cozimento. O que as autoridades recomendam aos caçadores? Ryan Bourbour, coordenador de investigações de pesticidas do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia (CDFW), alertou que caçadores devem evitar o consumo de qualquer animal com sinais de pigmentação azul e relatar os casos às autoridades. Um estudo de 2018 indicou que 8,3% dos porcos selvagens analisados na Califórnia apresentavam resíduos de difacinona. Esse fenômeno já ocorreu antes? Sim, em 2015, moradores de Morgan Hill divulgaram imagens de um porco abatido com gordura azul fluorescente espalhada por todo o corpo. Qual é a recomendação das autoridades sobre a exposição a produtos químicos? Especialistas afirmam que a exposição a produtos químicos ameaça não apenas os animais de caça, mas toda a cadeia alimentar. As autoridades mantêm o alerta em vigor no Condado de Monterey e recomendam cautela diante de qualquer sinal de carne azul nos animais abatidos.

