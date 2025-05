Cientistas registram pela 1ª vez caracol raro botando ovo pelo pescoço; veja Ameaçado de extinção, caracol do Monte Augustus, da Nova Zelândia, usa poro logo abaixo da cabeça para se reproduzir Internacional|Do R7 08/05/2025 - 14h58 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h58 ) twitter

Cientistas registram pela 1ª vez caracol raro botando ovo pelo pescoço Divulgação/Departamento de Conservação da Nova Zelândia

Um raro caracol carnívoro da Nova Zelândia, conhecido como caracol do Monte Augustus, foi filmado pela primeira vez botando um ovo pelo pescoço, em um momento descrito como “notável” por cientistas (assista abaixo).

O registro, feito por acaso durante uma pesagem de rotina, encantou pesquisadores que trabalham na conservação dessa espécie ameaçada de extinção, segundo informações da agência de notícias AFP e do jornal britânico The Guardian.

A cena ocorreu enquanto uma equipe do Departamento de Conservação da Nova Zelândia, que há quase 20 anos mantém uma população desses caracóis em cativeiro, realizava um procedimento padrão.

“Fomos flagrar a ação enquanto pesávamos o caracol. Viramos para ser pesado e vimos o ovo começando a emergir”, disse a guarda florestal Lisa Flanagan, que cuida dos caracóis há 12 anos, à AFP.

‌



Os caracóis do Monte Augustus, encontrados apenas na Ilha Sul da Nova Zelândia, estão entre os maiores do mundo, podendo atingir o tamanho de uma bola de golfe. Eles se alimentam de minhocas e lesmas, que consomem aspirando, “como nós comemos espaguete”, disse o Departamento de Conservação em um comunicado.

A população desses animais foi gravemente afetada pela mineração de carvão no país, o que levou à transferência de pequenos grupos para recipientes refrigerados, onde eles são cuidados por humanos.

‌



“Em todos esses anos em que fizemos esse trabalho, nunca nos deparamos com isso”, disse Ingrid Gruner, responsável regional pela biodiversidade do departamento, ao The Guardian.

Segundo ela, a equipe teve “sorte” de capturar o evento, já que os caracóis atingem a maturidade sexual apenas aos 8 anos e põem cerca de cinco ovos por ano, que podem levar mais de um ano para eclodir.

‌



Ovos pelo pescoço

Os caracóis do Monte Augustus, como muitos outros caracóis terrestres, são hermafroditas, o que significa que cada caracol tem órgãos reprodutivos masculinos e femininos ao mesmo tempo. Isso permite que eles desempenhem os papéis de “macho” e “fêmea” durante o acasalamento.

Segundo o Departamento, esses caracóis têm uma característica especial: um “poro genital”, que é uma pequena abertura localizada na região do pescoço, logo abaixo da cabeça. Esse poro funciona como uma passagem para a reprodução.

Por causa da concha dura que protege o corpo do caracol, sair completamente dela para acasalar seria difícil e arriscado. Então, o poro genital permite que o caracol faça tudo sem precisar se expor muito.

Durante o acasalamento, dois caracóis se aproximam, e cada um deles usa esse poro para estender um órgão reprodutivo em direção ao poro do outro caracol. Nesse processo, eles trocam esperma simultaneamente, ou seja, cada caracol “doa” esperma para o outro e também “recebe” esperma do parceiro.

Esse esperma é armazenado dentro do corpo do caracol e, mais tarde, pode ser usado para fertilizar os óvulos que cada um deles produzirá.

Depois do acasalamento, cada caracol pode usar o esperma recebido para criar seus próprios óvulos, que são botados pelo mesmo poro genital no pescoço. Esses óvulos, como é possível ver nas imagens, saem lentamente dessa abertura.

Esse comportamento de acasalamento e postura de ovos pelo pescoço não é exclusivo desses caracóis — outros caracóis terrestres também fazem algo semelhante. Porém, no caso do Monte Augustus, essa foi a primeira vez que cientistas conseguiram filmar o momento em que um ovo estava sendo botado, o que torna o registro muito especial.

