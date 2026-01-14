Cilindros de gás de cozinha caem de caminhonete após batida e provocam explosão em rodovia Testemunhas gravaram o acidente, que aconteceu na Índia

Em uma rodovia da Índia, uma colisão entre um carro e uma caminhonete que transportava cilindros de gás de cozinha resultou em uma explosão.

Segundo as imagens de testemunhas, os objetos inflamáveis caíram do veículo logo após o acidente de trânsito, causando uma forte explosão que tomou conta de boa parte da estrada.

Apesar do susto, nenhum dos condutores ou das pessoas que passavam pela região ficou ferido.

