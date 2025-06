Coleção de moedas de ouro encontrada na parede de uma casa é leiloada por R$ 19 mi Acervo raro e extenso foi descoberto por um notário e ultrapassou expectativa inicial em venda realizada em Paris Internacional|Do R7 13/06/2025 - 11h32 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h32 ) twitter

Moedas foram leiloadas por uma conceituada casa de leilões de Paris Beaussant Lefèvre e Associados

Uma vasta coleção de moedas de ouro, recuperada das paredes de uma casa no sudoeste da França, foi leiloada recentemente por mais de 3 milhões de euros, equivalente a cerca de R$ 19 milhões. O acervo pertencia a Paul Narce, um colecionador que morreu em 2024.

De acordo com a casa de leilões Beaussant Lefèvre e Associados, que organizou o evento em Paris, todas as moedas foram vendidas com sucesso, surpreendendo pelo valor arrecadado que superou a estimativa inicial de 2 milhões de euros.

Narce levou uma vida modesta e, segundo Thierry Parsy, especialista em moedas, investiu todo o seu dinheiro na coleção. O colecionador acumulou mais de mil peças, destacadas pela raridade e pelo volume.

‌



Entre os itens mais valiosos estão moedas antigas do Reino da Macedônia, datadas entre 336 e 323 a.C., além de séries quase completas utilizadas durante os reinados dos reis franceses Luís XIV, Luís XV e Luís XVI.

‌



Poucos conheciam a paixão de Narce, e seu acervo permaneceu escondido por anos. O segredo foi revelado apenas quando um notário decidiu inspecionar a casa, que estava vazia desde que o proprietário se mudou para uma instituição de cuidados com idosos, pouco antes de seu falecimento.

‌



A descoberta ocorreu em um pequeno espaço oculto atrás de uma pintura, dentro de um depósito, onde as moedas estavam cuidadosamente guardadas e etiquetadas.

Além das peças individuais, o notário encontrou dez pacotes contendo 172 moedas de 20 francos em ouro cada, equivalentes a verdadeiros lingotes.

A coleção poderia ter permanecido escondida para sempre não fosse essa busca minuciosa pelo notário, que possibilitou a entrada do valioso conjunto no mercado de leilões.

O resultado impressionante da venda reflete não só o valor monetário das moedas, mas também o significado histórico e cultural desse tesouro guardado por décadas nas paredes de uma casa francesa.

