Coleção de moedas que ficou enterrada por quase 50 anos vai a leilão e pode valer mais de R$ 500 mi

Uma coleção com cerca de 15 mil moedas, que ficou enterrada por quase meio século, será leiloada e pode valer mais de US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 575 milhões, na cotação atual). Com itens de mais de 100 territórios ao redor do mundo, a “coleção viajante” é considerada a mais cara a ser leiloada na história.