Colombianos protestam contra reformas econômicas e sociais neste domingo Mudanças foram as principais promessas de campanha do presidente Gustavo Petro, que assumiu o cargo em 2022

Houve manifestações em Bogotá, Medellín e Cali (Luisa Gonzalez, por Agência Brasil)

Dezenas de milhares de colombianos foram às ruas de Bogotá , capital do país, neste domingo (21), para rejeitar as reformas econômicas e sociais propostas pelo governo do presidente Gustavo Petro , a mais recente de uma série de manifestações contra as políticas nacionais. Também houve protestos nas cidades de Medellín e Cali, perto da costa do Pacífico.

As reformas, que Petro diz que combaterão a profunda desigualdade, mas que os oponentes afirmam que prejudicarão a economia já em dificuldades, foram as principais promessas de campanha do líder de 64 anos, que assumiu o cargo em 2022.

Apesar do céu cinzento e da chuva, cerca de 70 mil pessoas participaram da manifestação em Bogotá, de acordo com estimativas do governo municipal, cantando “fora Petro”, agitando bandeiras nacionais e tocando trombetas antes de se reunirem na Praça Bolívar, no centro.

O protesto ocorreu depois que um comitê do Senado, no início do mês, rejeitou uma proposta de reforma da saúde. O projeto visava tirar o poder das seguradoras e expandir o acesso à assistência médica, já que o governo assumiu o controle de duas grandes seguradoras que, segundo ele, não haviam atendido corretamente os pacientes.

Espera-se que o governo proponha outra versão da reforma da saúde quando a nova sessão legislativa começar em julho. As reformas previdenciária e trabalhista ainda estão sendo debatidas pelos parlamentares.