Como buscas pelo Titanic esconderam missão secreta dos EUA na Guerra Fria Oceanógrafo revela que busca pelo naufrágio, em 1985, foi usada como disfarce para operação militar sobre submarinos nucleares Internacional|Do R7 02/09/2025 - 15h25 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A busca pelo Titanic em 1985 foi um disfarce para uma missão secreta dos EUA durante a Guerra Fria.

O oceanógrafo Robert Ballard revelou que a operação visava localizar submarinos nucleares afundados no Atlântico.

A tecnologia de veículos subaquáticos operados remotamente foi desenvolvida com financiamento da Marinha dos EUA.

Em setembro de 1985, a equipe de Ballard finalmente encontrou os destroços do Titanic, após anos de tentativas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A ponta da proa do Titanic, em fotografia tirada por um veículo operado remotamente Divulgação/Instituição Oceanográfica Woods Hole

A descoberta dos destroços do Titanic, em 1985, marcou a história da exploração oceânica, mas também escondeu um segredo militar dos Estados Unidos.

O oceanógrafo Robert Ballard, líder da expedição, revelou que a busca pelo navio naufragado foi um disfarce para uma operação secreta da Marinha do país durante a Guerra Fria, segundo a rede norte-americana CNN.

A missão, conduzida como uma operação de inteligência naval, tinha como objetivo localizar dois submarinos nucleares dos EUA, o USS Thresher e o USS Scorpion, que afundaram no Atlântico na década de 1960.

“Não queríamos que os soviéticos soubessem onde os submarinos estavam”, afirmou Ballard à CNN. Para isso, a busca pelo Titanic serviu como uma história de capa, desviando a atenção de possíveis espiões soviéticos.

‌



Investigações militares

Ballard, cientista sênior emérito do Instituto Oceanográfico Woods Hole, em Massachusetts, vinha tentando encontrar o Titanic desde a década de 1970. Em 1977, uma expedição fracassou quando um tubo de perfuração com sonar e câmeras se partiu.

A experiência levou Ballard a investir em veículos subaquáticos operados remotamente, capazes de transmitir imagens ao vivo. A Marinha dos EUA financiou o desenvolvimento dessa tecnologia, chamada Argo, que seria usada tanto para a busca pelo Titanic quanto para investigações militares.

‌



Durante o mapeamento do submarino Scorpion, Ballard teve uma revelação que mudou a estratégia de busca. Ele observou que os destroços formavam uma trilha de 1,6 km, com objetos mais leves sendo levados pelas correntes oceânicas, enquanto os mais pesados afundavam diretamente.

Aplicando o mesmo raciocínio ao Titanic, que estava a uma profundidade semelhante, Ballard decidiu focar na busca por detritos leves, que formariam um campo maior e mais fácil de localizar do que o casco do navio.

‌



Na madrugada de 1º de setembro de 1985, a equipe de Ballard, a bordo do navio de pesquisa Knorr, avistou imagens granuladas em preto e branco de um cilindro de metal, identificado, em seguida, como uma caldeira do Titanic.

“Quando entrei, vimos uma foto da caldeira na parede e olhamos. Percebemos que era definitivamente do Titanic, e a confusão se instalou”, relatou Ballard à CNN.

O sistema Argo capturou as primeiras imagens em preto e branco, enquanto outro equipamento, chamado Angus, registrou fotos estáticas em tons de azul com uma câmera de 35 mm.

Em 1986, a equipe retornou ao local com câmeras coloridas, filmando áreas icônicas do navio, como a grande escadaria, a piscina e a proa. Ballard também visitou o naufrágio a bordo do submersível Alvin, onde observou artefatos como uma boneca de criança, garrafas de champanhe e talheres.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Qual foi a descoberta feita em 1985 relacionada ao Titanic? A descoberta dos destroços do Titanic em 1985 marcou um importante momento na exploração oceânica, mas também revelou um segredo militar dos Estados Unidos. Quem foi o responsável pela expedição que encontrou o Titanic? O oceanógrafo Robert Ballard foi o líder da expedição que encontrou os destroços do Titanic. Qual era o verdadeiro objetivo da busca pelo Titanic segundo Robert Ballard? Segundo Robert Ballard, a busca pelo Titanic foi um disfarce para uma operação secreta da Marinha dos EUA durante a Guerra Fria, com o objetivo de localizar dois submarinos nucleares, o USS Thresher e o USS Scorpion, que afundaram no Atlântico na década de 1960. Por que a busca pelo Titanic foi utilizada como uma história de capa? A busca pelo Titanic serviu como uma história de capa para desviar a atenção de possíveis espiões soviéticos, conforme afirmou Ballard. Qual foi a experiência anterior de Ballard antes da descoberta do Titanic? Antes de encontrar o Titanic, Ballard havia tentado localizá-lo desde a década de 1970, mas uma expedição em 1977 fracassou devido à quebra de um tubo de perfuração com sonar e câmeras. Como a Marinha dos EUA contribuiu para a busca pelo Titanic? A Marinha dos EUA financiou o desenvolvimento de veículos subaquáticos operados remotamente, como o Argo, que foram utilizados tanto na busca pelo Titanic quanto em investigações militares. Qual foi a estratégia de busca que Ballard aplicou ao Titanic? Ballard decidiu focar na busca por detritos leves, que formariam um campo maior e mais fácil de localizar, em vez de procurar diretamente pelo casco do navio. Quando e como a equipe de Ballard avistou os destroços do Titanic? Na madrugada de 1º de setembro de 1985, a equipe de Ballard, a bordo do navio de pesquisa Knorr, avistou imagens granuladas em preto e branco de um cilindro de metal, que foi identificado como uma caldeira do Titanic. Quais equipamentos foram utilizados para capturar imagens do Titanic? O sistema Argo capturou as primeiras imagens em preto e branco, enquanto outro equipamento chamado Angus registrou fotos estáticas em tons de azul com uma câmera de 35 mm. O que a equipe fez em 1986 após a descoberta inicial? Em 1986, a equipe retornou ao local com câmeras coloridas, filmando áreas icônicas do navio, como a grande escadaria, a piscina e a proa. Ballard também visitou o naufrágio a bordo do submersível Alvin, onde observou artefatos como uma boneca de criança, garrafas de champanhe e talheres.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp