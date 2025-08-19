Dois anos após tragédia do Titan, bilionário quer realizar novas expedições ao Titanic; entenda
Depois do desastre em 2023, um bilionário planeja uma nova viagem aos destroços do Titanic, a 3.800 metros de profundidade
Após a tragédia do submersível Titan, da OceanGate, que implodiu em 2023 matando cinco pessoas, o naufrágio do Titanic, localizado a 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico Norte, volta a atrair a atenção de bilionários e exploradores marinhos.
Segundo informações do jornal New York Post, um bilionário, cujo nome ainda não foi revelado, planeja uma nova expedição aos destroços do navio em poucas semanas, com um custo estimado de US$ 10 milhões (cerca de R$ 54 milhões).
O interesse pelo Titanic, que afundou em 1912 após colidir com um iceberg, permanece forte devido à importância histórica e à profundidade desafiadora onde a embarcação está localizada.
“Além de ser um naufrágio de importância histórica, o fato de estar a uma profundidade tão grande torna-o fascinante para uma visita”, disse Patrick Lahey, CEO da Triton Submarines, ao New York Post.
A empresa de Lahey está desenvolvendo um novo submersível, avaliado em US$ 20 milhões, com previsão de conclusão para 2026. O objetivo é realizar expedições seguras ao naufrágio e restaurar a confiança do público em missões de exploração em águas profundas.
A fonte consultada pelo New York Post informou que o bilionário por trás da nova expedição deseja ser a primeira pessoa a visitar o Titanic desde a tragédia do Titan. “Você reconheceria o nome dele”, disse a fonte, que preferiu não revelar a identidade para não estragar o anúncio planejado pelo explorador.
A tragédia do Titan, que cobrava US$ 250 mil por passageiro, foi marcada por falhas graves. Um relatório da Guarda Costeira dos EUA, divulgado neste mês, apontou que o submersível implodiu devido ao uso de fibra de vidro no casco pressurizado, em vez de titânio, material mais resistente e comum em embarcações do tipo.
Além disso, o CEO da OceanGate, Stockton Rush, que morreu no incidente, foi acusado de negligenciar testes de segurança e manutenção, especialmente após danos sofridos pelo Titan em 2022.
O novo submersível da Triton Submarines promete padrões mais rigorosos de segurança. Outras embarcações, como o francês Nautile, o norte-americano DSV Alvin e o chinês Striver, já realizaram mergulhos ao Titanic ou a profundidades ainda maiores, como o Challenger Deep, a 10.900 metros.
