Dois anos após tragédia do Titan, bilionário quer realizar novas expedições ao Titanic; entenda Depois do desastre em 2023, um bilionário planeja uma nova viagem aos destroços do Titanic, a 3.800 metros de profundidade Internacional|Do R7 19/08/2025 - 14h30 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Após a tragédia do submersível Titan em 2023, um bilionário planeja nova expedição ao Titanic a 3.800 metros de profundidade.

A viagem tem custo estimado de US$ 10 milhões e visa explorar os famosos destroços do naufrágio de 1912.

Um novo submersível, avaliado em US$ 20 milhões, está sendo desenvolvido para garantir mais segurança nas expedições futuras.

O CEO da OceanGate foi acusado de negligência em segurança, o que gerou desconfiança nas missões de exploração subaquática. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Patrick Lahey (sentado, ao centro), CEO da Triton Submarines, está desenvolvendo um novo submersível, avaliado em US$ 20 milhões Divulgação/Triton Submarines

Após a tragédia do submersível Titan, da OceanGate, que implodiu em 2023 matando cinco pessoas, o naufrágio do Titanic, localizado a 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico Norte, volta a atrair a atenção de bilionários e exploradores marinhos.

Segundo informações do jornal New York Post, um bilionário, cujo nome ainda não foi revelado, planeja uma nova expedição aos destroços do navio em poucas semanas, com um custo estimado de US$ 10 milhões (cerca de R$ 54 milhões).

O interesse pelo Titanic, que afundou em 1912 após colidir com um iceberg, permanece forte devido à importância histórica e à profundidade desafiadora onde a embarcação está localizada.

“Além de ser um naufrágio de importância histórica, o fato de estar a uma profundidade tão grande torna-o fascinante para uma visita”, disse Patrick Lahey, CEO da Triton Submarines, ao New York Post.

‌



A empresa de Lahey está desenvolvendo um novo submersível, avaliado em US$ 20 milhões, com previsão de conclusão para 2026. O objetivo é realizar expedições seguras ao naufrágio e restaurar a confiança do público em missões de exploração em águas profundas.

A fonte consultada pelo New York Post informou que o bilionário por trás da nova expedição deseja ser a primeira pessoa a visitar o Titanic desde a tragédia do Titan. “Você reconheceria o nome dele”, disse a fonte, que preferiu não revelar a identidade para não estragar o anúncio planejado pelo explorador.

‌



A tragédia do Titan, que cobrava US$ 250 mil por passageiro, foi marcada por falhas graves. Um relatório da Guarda Costeira dos EUA, divulgado neste mês, apontou que o submersível implodiu devido ao uso de fibra de vidro no casco pressurizado, em vez de titânio, material mais resistente e comum em embarcações do tipo.

Além disso, o CEO da OceanGate, Stockton Rush, que morreu no incidente, foi acusado de negligenciar testes de segurança e manutenção, especialmente após danos sofridos pelo Titan em 2022.

‌



O novo submersível da Triton Submarines promete padrões mais rigorosos de segurança. Outras embarcações, como o francês Nautile, o norte-americano DSV Alvin e o chinês Striver, já realizaram mergulhos ao Titanic ou a profundidades ainda maiores, como o Challenger Deep, a 10.900 metros.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Qual é o plano do bilionário após a tragédia do submersível Titan? Um bilionário, cujo nome não foi revelado, planeja realizar uma nova expedição aos destroços do Titanic, que estão localizados a 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico Norte. A expedição está prevista para ocorrer em poucas semanas e terá um custo estimado de US$ 10 milhões (cerca de R$ 54 milhões). Por que o Titanic continua a atrair interesse? O Titanic, que afundou em 1912 após colidir com um iceberg, mantém forte interesse devido à sua importância histórica e à profundidade desafiadora em que se encontra. Patrick Lahey, CEO da Triton Submarines, destacou que a profundidade torna a visita ao naufrágio fascinante. Qual é o objetivo do novo submersível que está sendo desenvolvido? A Triton Submarines está desenvolvendo um novo submersível, avaliado em US$ 20 milhões, com previsão de conclusão para 2026. O objetivo é realizar expedições seguras ao naufrágio do Titanic e restaurar a confiança do público em missões de exploração em águas profundas. Quem é o bilionário por trás da nova expedição? A identidade do bilionário que planeja a nova expedição ainda não foi revelada, mas uma fonte informou que ele deseja ser a primeira pessoa a visitar o Titanic desde a tragédia do Titan. A fonte mencionou que o nome dele é reconhecido, mas preferiu não divulgá-lo para não estragar o anúncio planejado. Quais foram as falhas do submersível Titan durante a tragédia? A tragédia do Titan, que cobrava US$ 250 mil por passageiro, foi marcada por falhas graves. Um relatório da Guarda Costeira dos EUA apontou que o submersível implodiu devido ao uso de fibra de vidro no casco pressurizado, em vez de titânio, que é um material mais resistente. Além disso, o CEO da OceanGate, Stockton Rush, que morreu no incidente, foi acusado de negligenciar testes de segurança e manutenção. Quais embarcações já realizaram mergulhos ao Titanic? Outras embarcações, como o francês Nautile, o norte-americano DSV Alvin e o chinês Striver, já realizaram mergulhos ao Titanic ou a profundidades ainda maiores, como o Challenger Deep, que está a 10.900 metros de profundidade.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp