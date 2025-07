‘A Lenda do Titanic’: conheça a exposição imersiva que recria o trágico naufrágio em Londres

Já imaginou caminhar pelas luxuosas suítes do Titanic , ver o iceberg se aproximando e até ouvir a melodia dos músicos que tocaram até o último momento de vida? A exposição A Lenda do Titanic, em Londres, usa realidade virtual e projeções em 360° para contar a história do naufrágio que emociona o público há mais de um século.



Depois de encontrar os destroços do navio no fundo do mar, os visitantes fazem uma viagem no tempo e podem caminhar pelos corredores do navio recriado como se estivessem ao lado do famoso casal do filme, Rose e Jack . Todo o passeio é acompanhado de música orquestrada e pelo tom poético.